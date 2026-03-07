Đây là chiếc MacBook vừa bị khai tử tại Việt Nam

Số phận của chiếc MacBook Air M4 vừa bị Apple "khai tử"?

Ngay sau khi trình làng loạt siêu phẩm mới bao gồm MacBook Air M5, MacBook Pro M5 và mẫu MacBook Neo hoàn toàn mới, Apple đã có động thái gỡ bỏ dòng MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến chính thức tại thị trường Việt Nam. Đây là chiến lược dọn đường quen thuộc của hãng công nghệ Mỹ nhằm làm gọn gàng dải sản phẩm, tương tự như cách họ vừa loại bỏ dòng iPhone 16e ngay khi chiếc iPhone 17e xuất hiện.

MacBook Air M4 đã bị Apple gỡ khỏi cửa hàng trực tuyến chính thức tại Việt Nam

Mặc dù đã bị "khai tử" trên trang chủ của hãng, MacBook Air M4 thực tế vẫn chưa biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm này hiện đang được các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tiếp tục phân phối với mức giá được điều chỉnh khá hấp dẫn. Người dùng hiện có thể sở hữu phiên bản 13 inch với bộ nhớ 256GB ở mức giá khoảng 25,2 triệu đồng. Đối với những ai ưa thích không gian hiển thị rộng rãi hơn, phiên bản 15 inch có cùng thông số phần cứng đang được chào bán quanh mức 30 triệu đồng.

Chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc ngừng cung cấp hoàn toàn mẫu máy này tại các chuỗi bán lẻ. Nhìn lại quá khứ, những phiên bản tiền nhiệm như MacBook Air M1 hay M2 vẫn trụ vững và mang lại doanh số tốt tại thị trường Việt Nam một thời gian rất dài sau khi bị Apple ngừng sản xuất. Điều này mở ra cơ hội sở hữu máy ngon giá tốt cho những người dùng không chạy đua theo cấu hình mới nhất.

Đây vẫn là chiếc MacBook hấp dẫn và được nhiều người dùng săn đón

Thế hệ MacBook Air M5 có gì hấp dẫn để thay thế?

Dù không mang đến diện mạo mới mẻ, MacBook Air M5 lại là một cuộc cách mạng về hiệu năng và sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo so với người tiền nhiệm. Trái tim của thiết bị là vi xử lý M5 sở hữu CPU 10 lõi kết hợp cùng GPU tối đa 10 lõi, đi kèm hệ thống Neural Accelerator được tích hợp sâu. Apple khẳng định thế hệ chip mới giúp máy xử lý các tác vụ AI nhanh hơn gấp 4 lần so với đời M4 và vượt trội tới 9,5 lần nếu đặt cạnh con chip M1 huyền thoại.

Một điểm cộng rất lớn trên thế hệ năm nay là Apple đã hào phóng nâng cấp dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn lên mức 512GB, gấp đôi so với trước đây. Ổ cứng SSD thế hệ mới cũng mang lại tốc độ đọc ghi nhanh gấp 2 lần, giúp giải quyết triệt để bài toán lưu trữ và xử lý các tệp dữ liệu nặng. Máy vẫn duy trì hai lựa chọn kích thước màn hình quen thuộc là 13 inch và 15 inch.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của MacBook Neo

Bên cạnh dòng Air truyền thống, sự kiện vừa qua còn thu hút sự chú ý đặc biệt vào MacBook Neo, chiếc máy tính Mac đầu tiên trong lịch sử sử dụng nền tảng chip của điện thoại iPhone. Thiết bị được tiếp sức mạnh bởi con chip A18 Pro, vốn đã làm mưa làm gió trên các mẫu iPhone 16 Pro hồi năm 2024.

Với cấu trúc 6 nhân CPU, 5 nhân GPU cùng 16 lõi Neural Engine, MacBook Neo kết hợp cùng 8GB RAM để đáp ứng mượt mà các nhu cầu làm việc và giải trí cơ bản. Máy cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ là 256GB và 512GB, trong đó phiên bản dung lượng cao 512GB sẽ được ưu ái đi kèm bàn phím Magic Keyboard có tích hợp sẵn cảm biến vân tay Touch ID tiện lợi, trong khi bản tiêu chuẩn sẽ không có tính năng này.