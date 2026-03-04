Apple chính thức ra mắt MacBook Neo giá rẻ nhất từ trước đến nay: Dùng chip iPhone, giá từ 16,5 triệu đồng

Apple vừa bổ sung vào danh mục máy tính xách tay của mình một lựa chọn hoàn toàn mới mang tên MacBook Neo, đánh dấu bước đi rõ ràng trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng. Nếu trước đây MacBook thường gắn với phân khúc cao cấp, thì Neo được định vị như “cửa ngõ” để người dùng phổ thông tiếp cận hệ sinh thái Mac với chi phí dễ chịu hơn.

Thiết kế của MacBook Neo vẫn giữ ngôn ngữ quen thuộc với khung nhôm nguyên khối, hoàn thiện tối giản và mỏng nhẹ. Máy có bốn màu gồm blush, indigo, silver và citrus, tạo cảm giác trẻ trung hơn so với các dòng MacBook truyền thống. Dù hướng đến phân khúc phổ thông, Apple vẫn nhấn mạnh yếu tố bền bỉ và độ hoàn thiện – những giá trị vốn là đặc trưng của hãng.

Màn hình Liquid Retina 13 inch là một trong những điểm nhấn quan trọng. Với độ phân giải 2408 x 1506 pixel, độ sáng tối đa 500 nit và khả năng hiển thị 1 tỷ màu, MacBook Neo đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc văn phòng lẫn giải trí đa phương tiện. Lớp phủ chống phản xạ giúp người dùng sử dụng máy linh hoạt hơn trong môi trường ánh sáng phức tạp, từ giảng đường đến quán cà phê.

Sức mạnh xử lý của thiết bị đến từ chip A18 Pro – con chip vốn được tối ưu cho hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Theo công bố của Apple, MacBook Neo cho hiệu năng cao hơn tới 50% trong các tác vụ phổ biến so với một mẫu laptop PC bán chạy dùng Intel Core Ultra 5.

Đối với các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên máy, tốc độ có thể nhanh gấp ba lần, còn chỉnh sửa ảnh nhanh hơn khoảng hai lần. Con chip này tích hợp GPU 5 lõi cùng Neural Engine 16 lõi, đóng vai trò trung tâm cho các tính năng Apple Intelligence như tóm tắt nội dung, xử lý ảnh bằng công cụ Clean Up hay hỗ trợ các tác vụ thông minh khác.

Một điểm đáng chú ý là thiết kế không quạt, giúp máy vận hành hoàn toàn yên tĩnh. Đây là lợi thế trong môi trường học tập, làm việc cần sự tập trung, đồng thời cũng phản ánh hiệu quả năng lượng của nền tảng Apple silicon. Thời lượng pin tối đa 16 giờ cho phép người dùng sử dụng cả ngày dài mà không phải mang theo sạc – yếu tố đặc biệt quan trọng với sinh viên hoặc nhân viên văn phòng thường xuyên di chuyển.

Về trải nghiệm sử dụng, MacBook Neo được trang bị camera FaceTime HD 1080p, hệ thống hai micro có beamforming giảm ồn và loa kép hướng cạnh hỗ trợ Spatial Audio cùng Dolby Atmos. Bàn phím Magic Keyboard tối ưu hành trình phím cho cảm giác gõ chính xác, trong khi trackpad Multi-Touch cỡ lớn hỗ trợ đầy đủ các cử chỉ quen thuộc trên macOS. Ở phiên bản cao hơn, Touch ID được tích hợp để đăng nhập nhanh và xác thực thanh toán qua Apple Pay.

Kết nối trên máy gồm hai cổng USB-C phục vụ sạc và xuất màn hình ngoài, jack tai nghe 3,5 mm, Wi-Fi 6E và Bluetooth 6. MacBook Neo chạy macOS Tahoe, tích hợp sẵn các ứng dụng như Safari, Messages, Photos, FaceTime cùng bộ tính năng Apple Intelligence như Writing Tools hay Live Translation. Khi kết hợp với iPhone, người dùng có thể tận dụng Handoff, Universal Clipboard hoặc iPhone Mirroring để làm việc liền mạch giữa các thiết bị.

Apple cũng nhấn mạnh yếu tố bền vững trong sản phẩm mới. MacBook Neo có 60% thành phần vật liệu tái chế, trong đó khung máy sử dụng 90% nhôm tái chế và pin dùng 100% cobalt tái chế. Bao bì hoàn toàn từ sợi giấy, có thể tái chế, cho thấy định hướng giảm phát thải và tối ưu vòng đời sản phẩm.

Tại Việt Nam, phiên bản 256 GB kèm Magic Keyboard có giá khởi điểm 16.499.000 đồng, trong khi bản 512 GB tích hợp Touch ID có giá từ 18.999.000 đồng. Với mức giá này, MacBook Neo được định vị cho sinh viên, người mới chuyển từ Windows sang Mac hoặc người cần một chiếc laptop mỏng nhẹ, pin bền cho các tác vụ cơ bản hằng ngày.