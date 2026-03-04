Không phải vàng, đây mới là thứ tăng giá mạnh trong xung đột Trung Đông

Giá nhôm trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản lượng toàn cầu.

Trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm có thời điểm tăng 1,7%, lên mức cao nhất kể từ tháng 1. Tính từ đầu năm, giá kim loại này đã tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực cung ứng ngày càng gia tăng.

Nguyên nhân chính đến từ rủi ro gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược ngoài khơi Iran, nơi được nhiều nhà sản xuất nhôm Trung Đông sử dụng để xuất khẩu kim loại và nhập khẩu nguyên liệu thô như bauxite và alumina. Khu vực Trung Đông hiện chiếm khoảng 9% sản lượng nhôm toàn cầu và khoảng 1/5 sản lượng ngoài Trung Quốc.

Căng thẳng bùng phát sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo các động thái đáp trả từ Tehran. Diễn biến này khiến hoạt động hàng hải và logistics trong khu vực đối mặt nguy cơ đình trệ.

QatarEnergy cho biết đã tạm ngừng sản xuất nhôm và một số hóa chất do tác động từ các cuộc tấn công làm gián đoạn hoạt động của một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt. QatarEnergy hiện nắm giữ 50% cổ phần tại Qatalum – một trong những nhà sản xuất nhôm lớn của khu vực – cùng đối tác Norsk Hydro ASA.

Về phía Norsk Hydro, tập đoàn này cho biết vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đối với hoạt động sản xuất tại Qatalum và đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Emirates Global Aluminium (EGA) – nhà sản xuất nhôm hàng đầu nước này – vận hành các nhà máy tại Dubai và Abu Dhabi. Cuối tuần qua, UAE xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã gây hỏa hoạn tại một bến tàu ở cảng Jebel Ali, cách cơ sở của EGA chỉ vài km. Trong khi đó, Aluminium Bahrain vận hành một trong những tổ hợp luyện nhôm lớn nhất thế giới tại một địa điểm duy nhất ở Bahrain.

Các chuyên gia cảnh báo rằng rủi ro không chỉ đến từ sản xuất, mà còn từ dòng chảy nguyên liệu đầu vào. Theo Li Xuezhi, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Chaos Ternary Futures, bất kỳ gián đoạn nào đối với nguồn cung bauxite hoặc alumina cho các nhà máy luyện kim Trung Đông đều có thể gây hệ quả lớn cho thị trường.

Dù các nhà máy luyện nhôm trong khu vực thường duy trì lượng dự trữ nguyên liệu đủ dùng gần một tháng, các nhà phân tích cho rằng việc cắt giảm sản lượng có thể diễn ra sớm hơn nếu xung đột kéo dài. “Nếu căng thẳng kéo dài khoảng hai tuần, các nhà máy có thể buộc phải lên kế hoạch giảm sản lượng thay vì chờ đến khi cạn tồn kho”, Zhang Meng, chuyên gia của Công ty Tư vấn Thông tin Kinh doanh Sơn Đông Aize, nhận định.

Bên cạnh đó, giới vận tải biển và các công ty bảo hiểm được cho là đang thận trọng hơn với các chuyến hàng tới khu vực Vùng Vịnh, trong khi một số cảng tạm thời đóng cửa, càng làm gia tăng rủi ro chuỗi cung ứng.

Theo Goldman Sachs, nếu hoạt động sản xuất tại Trung Đông bị gián đoạn hoàn toàn trong một tháng, trong khi chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, giá nhôm có thể leo lên mức 3.600 USD/tấn. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ dự báo giá trung bình khoảng 3.150 USD/tấn trong nửa đầu năm.

Thị trường nhôm vốn đã chịu áp lực trong năm nay do nhiều đợt cắt giảm sản lượng và gián đoạn thương mại, cùng việc các nhà sản xuất Trung Quốc tiến sát giới hạn công suất do chính phủ quy định. Kế hoạch ngừng hoạt động một nhà máy luyện nhôm lớn tại Mozambique càng làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong năm 2026.