Giá bạc sáng nay ngày 5/3

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng trở lại trên mức 84,5 đô la một ounce vào thứ Tư (4/3) sau khi giảm liên tiếp hai phiên xuống mức 82 USD/ounce. Nguyên nhân là do các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực kéo dài.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang ngày thứ năm, với việc Israel tấn công một tòa nhà nơi các giáo sĩ đang họp để bầu ra một nhà lãnh đạo tối cao mới vào thứ Ba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể mang đến một ban lãnh đạo Iran mới gây nhiều rắc rối như chế độ trước đây, nhấn mạnh kết quả không chắc chắn của cuộc xung đột. Ông Donald Trump cũng cam kết sẽ hộ tống hải quân và hỗ trợ bảo hiểm cho các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz để ổn định thị trường.

Theo bà Rhona O'Connell – Trưởng bộ phận Phân tích khu vực EMEA và châu Á tại StoneX – đà tăng của vàng và bạc có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Trên lý thuyết, xung đột leo thang với Iran, rủi ro pháp lý liên quan đến các mức thuế theo Đạo luật IEEPA và khả năng áp thuế 10% diện rộng theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại 1974 đều là chất xúc tác điển hình cho tài sản trú ẩn. Song thực tế, cả vàng và bạc đều đã rơi vào trạng thái “mua quá mức”, khiến thị trường dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Yếu tố đáng chú ý khác là lạm phát phía sản xuất tại Mỹ tăng mạnh, với PPI ghi nhận mức tăng tháng lớn nhất kể từ đầu năm 2025. Điều này củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở vùng cao lâu hơn, qua đó tạo môi trường biến động phức tạp cho kim loại quý: vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng thủ, vừa chịu áp lực từ chi phí vốn.

Dòng tiền đầu tư cũng cho thấy sự thận trọng. Các quỹ ETF vàng chỉ bổ sung nhẹ, trong khi ETF bạc xuất hiện những đợt rút vốn đáng kể. Trên sàn COMEX, tồn kho bạc đã giảm mạnh so với cuối tháng 9, dần quay về vùng cân bằng lịch sử, góp phần hạ nhiệt áp lực vắt kiệt nguồn cung tại London.