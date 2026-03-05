Áp lực tăng giá xăng dầu

Thống kê đến ngày 4-3 cho thấy bình quân giá dầu thô tháng 3 đã tăng 15% đến 18,1% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giá hiện cao hơn từ 9,8% đến trên 15,5%.

Diễn biến này tạo áp lực lớn lên kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước ngày 5-3. Một lãnh đạo doanh nghiệp (DN) xăng dầu phía Nam dự báo giá xăng có thể tăng 2.000-2.500 đồng/lít, trong khi dầu tăng 3.500-4.000 đồng/lít hoặc kg. Một số nhận định khác cho rằng mức tăng của xăng khoảng 1.700-2.000 đồng/lít, còn dầu tăng trên 3.000 đồng/lít. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh có thể thấp hơn nếu cơ quan điều hành sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Một cây xăng trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Hà Nội, trước thời điểm điều chỉnh, nguồn cung tại các cửa hàng cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn. Tuy vậy, lượng khách đổ xăng tăng hơn ngày thường. Chủ một cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng cho biết nhiều người chọn đổ đầy bình vì lo giá sẽ tăng.

Tại phía Nam, một số cửa hàng xăng dầu đã xuất hiện tình trạng giao hàng chậm. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng), cho biết lượng xăng trong bồn ở các cửa hàng ông gần cạn. Mỗi tuần, công ty cần 4 xe cung cấp xăng dầu, mỗi xe 19 m³ nhưng từ đầu tuần đến nay, chỉ mua được một xe. Hai ngày qua, ông liên hệ 3 đơn vị từ đầu mối đến nhà phân phối nhưng đều không được cung cấp hàng. Theo lý giải từ phía bán, ngày 5-3 sẽ đến kỳ điều chỉnh giá, dự báo tăng mạnh nên họ tạm ngưng xuất hàng chờ giá mới. "Nếu ngày 5-3 mua được hàng thì cũng mất thêm 1 ngày vận chuyển, nguy cơ đứt nguồn là rất lớn" - ông Thắng lo ngại.

Trong khi đó, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (TP HCM) ngày 3-3 đã phát đi thông báo tạm ngưng bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện giao thông bên ngoài hệ thống cảng Tân Cảng Cát Lái và ICD Tân Cảng Long Bình, từ 7 giờ ngày 4-3 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, các cửa hàng xăng của công ty này chỉ cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải container hoạt động nội bộ trong khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình. Các phương tiện vận tải, nâng hạ container hoạt động ngoài khu vực trên sẽ tạm ngưng phục vụ. Nguyên nhân được lý giải là do nguồn cung xăng dầu đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại Trung Đông, dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nếu diễn biến kéo dài. Do không chủ động được nguồn hàng từ các nhà phân phối, DN buộc phải điều chỉnh phạm vi bán lẻ.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 4-3, đại diện DN này, ngay sau khi phát đi thông báo, công ty đã kịp thời tìm được nguồn cung xăng dầu nên đã thu hồi thông báo và khôi phục toàn bộ hoạt động bán lẻ tại các cửa hàng.

Trước lo ngại thiếu hụt xăng dầu, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định tồn kho toàn hệ thống đầu tháng 3-2026 đáp ứng đúng quy định và đủ nhu cầu phân phối. DN đã chủ động tạo nguồn từ hai nhà máy lọc dầu trong nước và nhập khẩu theo kế hoạch, đồng thời tăng cường đưa hàng về trong 10 ngày đầu tháng, tương đương khoảng 50% lượng nhập của cả tháng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng cho biết đã làm việc với các chủ dầu để tối đa hóa sản lượng bán cho nhà máy lọc dầu trong nước khi cần thiết; chỉ đạo PVOIL xây dựng phương án nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển; các nhà máy tăng kiểm soát an toàn, tối ưu công suất. Trước mắt, Petrovietnam khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung trong vài tháng tới.

Tuy vậy, về dài hạn, Petrovietnam đề xuất Chính phủ xem xét giao quyền nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu cho tập đoàn và đơn vị thành viên để chủ động cung ứng; đồng thời rà soát tổng thể các quy định hiện hành nhằm điều chỉnh chính sách năng lượng phù hợp bối cảnh mới. Ngân hàng Nhà nước cũng cần có chính sách bảo đảm nguồn ngoại tệ khi nhu cầu nhập khẩu tăng cao.

Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thúy Hiền, phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết qua kiểm tra và trao đổi thông tin, nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước đến hết tháng 3