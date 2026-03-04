Hải quan sân bay Nội Bài phát hiện 5 hành khách cất giấu gần 13kg kim loại nghi là vàng

Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài liên tiếp các vụ vận chuyển kim loại màu vàng, nghi là vàng vào Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan và Chi cục Hải quan Khu vực I về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin quản lý rủi ro đối với hành khách trọng điểm, chuyến bay trọng điểm, trao đổi với hãng hàng không lấy danh sách hành khách có điểm xuất phát từ các quốc gia có rủi ro về hàng cấm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra soi chiếu và rà soát người.

Qua đó, trong 2 ngày vừa qua (2-3/3) thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý và rà soát người tại khu vực cửa hải quan, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 5 trường hợp hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cất giấu gần 13kg kim loại màu vàng, nghi là vàng.

Cụ thể, khoảng 9h40, ngày 3/3, tại khu vực cửa hải quan số 3, 6 và 7, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện nghi vấn 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan và qua soi chiếu có nhiều nghi vấn. Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) kiểm tra.

Điển hình, hành khách P.T.H cất giấu trong áo ngực trên người và đũng quần lót 10 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 5kg; hành khách V.T.M cất giấu dưới đũng quần lót 5 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 1,1kg; hành khách N.V.L giấu dưới đũng quần lót 6 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 3,5kg; hành khách S.M.H giấu dưới đũng quần lót và đeo trên tay 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 2,7kg.

Các hành khách trên nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/3, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách N.T.Q nhập cảnh từ Hàn Quốc về Nội Bài có nhiều điểm nghi vấn, không thực hiện khai báo hải quan. Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cùng tiến hành kiểm tra hành lý của bà Q. đồng thời phát hiện dưới đũng quần lót của hành khách 5 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng có trọng lượng khoảng 561g.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.