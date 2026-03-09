Một chiếc xe điện tại Trung Quốc vừa gặp tai nạn theo cách rất khó tưởng tượng

Sự cố hy hữu nhưng đầy nguy hiểm vừa xảy ra với một chiếc xe điện Lynk & Co Z20 tại Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các tính năng điều khiển thông minh trong buồng lái. Theo các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc và trang Sohu, một tài xế khi đang di chuyển trên đường cao tốc vào ban đêm đã vô tình khiến chiếc xe của mình mất hoàn toàn ánh sáng phía trước chỉ sau một câu lệnh bằng giọng nói.

Cụ thể, đoạn video ghi lại sự việc cho thấy tài xế này chỉ định tắt hệ thống đèn trang trí nội thất (ambient lighting) để tập trung lái xe. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng yêu cầu, phần mềm của chiếc Z20 đã hiểu sai và tắt luôn cả cụm đèn pha chiếu sáng phía trước. Trong khoảnh khắc, chiếc SUV điện rơi vào tình trạng mất tầm nhìn hoàn toàn ở tốc độ cao.

Điều đáng nói là ngay sau đó, tài xế đã hoảng loạn ra lệnh bằng giọng nói để bật lại đèn, nhưng hệ thống phản hồi rằng "thao tác không thể thực hiện khi xe đang di chuyển". Sự bất lực của cả người và máy đã dẫn đến hậu quả tất yếu là chiếc xe va chạm mạnh vào dải phân cách giữa đường.

Ngay sau vụ việc, vào ngày 26 tháng 2 năm 2026, ông Mu Jun - phó tổng giám đốc kinh doanh của Lynk & Co - đã chính thức đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội Weibo. Đại diện hãng xác nhận lỗi logic trong phần mềm điều khiển giọng nói và thông báo về một bản cập nhật khẩn cấp qua mạng (OTA) để khắc phục triệt để lỗ hổng này. Theo đó, bản cập nhật mới sẽ khóa hoàn toàn khả năng tắt đèn pha bằng giọng nói khi xe đang vận hành, yêu cầu người lái phải thao tác thủ công nếu muốn tắt đèn - một quy trình an toàn cơ bản vốn bị xem nhẹ trong nỗ lực "thông minh hóa" phương tiện.

Lynk & Co Z20 là mẫu SUV điện cỡ nhỏ được xây dựng trên nền tảng kiến trúc SEA (Sustainable Experience Architecture) của tập đoàn Geely. Với kích thước dài 4.460 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm, Z20 là đối thủ trực tiếp của BYD Yuan Plus hay Smart #1 trong phân khúc giá từ 110.000 đến 150.000 nhân dân tệ. Xe được trang bị bộ pin khoảng 61 kWh, cho phạm vi hoạt động 530 km theo tiêu chuẩn CLTC và khả năng sạc nhanh ấn tượng từ 10% lên 80% chỉ trong 15 phút.

Tuy nhiên, những thông số kỹ thuật ấn tượng này dường như đã bị lu mờ bởi sự cố phần mềm nghiêm trọng vừa qua. Các chuyên gia ngành xe nhận định, khi các nhà sản xuất chạy đua tích hợp trợ lý ảo và công nghệ bán tự động, việc kiểm định nghiêm ngặt các kịch bản an toàn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một lỗi nhỏ trong logic phần mềm có thể trở thành thảm họa khi nó can thiệp vào các chức năng sống còn của xe như hệ thống chiếu sáng hay phanh.

Phản ứng nhanh chóng của Lynk & Co thông qua bản vá lỗi OTA được xem là bước đi cần thiết để xoa dịu dư luận và khôi phục niềm tin của khách hàng. Dù vậy, sự cố này chắc chắn sẽ khiến các cơ quan quản lý và người tiêu dùng Trung Quốc khắt khe hơn khi đánh giá về độ tin cậy của những "máy tính di động" trên đường phố.



