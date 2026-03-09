Giá xăng tăng cao, nhiều người đổ xô tìm mua xe điện

Những ngày đầu tháng 3, thị trường xăng dầu trong nước chứng kiến đợt tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình tại Thủ đô tính đến bài toán chuyển đổi sang xe điện.

Ghi nhận tại một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), không khí mua sắm những ngày này trở nên nhộn nhịp lạ thường. Anh Lê Anh Tuấn - nhân viên bán hàng tại đây - cho biết, doanh số của cửa hàng đã tăng vọt từ 2 đến 3 lần so với ngày thường trong gần một tuần nay.

"Khách hàng hiện nay quan tâm đến xe điện nhiều hơn hẳn để tối ưu hóa chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng cao. Bên cạnh đó, các thông tin về lộ trình hạn chế xe máy vào khu vực nội đô cũng khiến nhiều người chủ động chuyển đổi sang xe điện sớm hơn. Đặc biệt trong dịp mùng 8/3 vừa qua, lượng khách mua xe làm quà tặng cho người thân tăng đột biến, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán thêm được gần chục chiếc so với trước đó", anh Tuấn chia sẻ.

Tại một đại lý xe điện tại An Khánh (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Minh vừa chốt mua chiếc xe máy điện giá gần 20 triệu đồng để gia đình đi lại. Bà Minh chia sẻ: "Nhiều người sử dụng tôi thấy cũng khá an toàn mà chi phí đi lại giảm đáng kể. Chưa kể xe điện không mất tiền thay nhớt, bảo dưỡng máy... nên đây là lựa chọn tối ưu vì chưa biết khi nào giá xăng mới giảm".

Thị trường xe điện hiện nay mang đến danh mục sản phẩm phong phú với mức giá dao động phổ biến từ 10-60 triệu đồng. Sự đa dạng về kiểu dáng và phân khúc, từ tầm trung đến cao cấp, giúp người dùng ở nhiều độ tuổi dễ dàng lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu.

Theo ông Đào Công Quân - đại diện thương mại một hãng xe điện - cho hay, lượng đơn hàng đã tăng trưởng bùng nổ kể từ khi giá xăng biến động và nguồn cung khan hiếm. "Trước đây, trung bình mỗi ngày nhà máy xuất xưởng khoảng 150 xe, nhưng hiện tại con số này đã tăng gần gấp đôi để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương tiện của người dân", ông Quân chia sẻ.

Sức mua tăng mạnh khiến các mẫu xe kiểu dáng Vespa tầm giá 15-16 triệu đồng liên tục cháy hàng. Theo ông Quân, do áp lực giá nguyên liệu tăng theo xăng, các đại lý đang ráo riết nhập hàng số lượng lớn để giữ giá cũ, dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu và khách phải đặt cọc trước mới có xe bàn giao.

Nhận định về làn sóng mua xe điện, giới chuyên gia cho rằng chi phí vận hành siêu rẻ chính là "chìa khóa" mở rộng thị trường. Việc tiết kiệm được một khoản chi phí lớn so với xe xăng truyền thống là động lực chính khiến người dân lựa chọn sử dụng. Đáng chú ý, xu hướng này được dự báo sẽ duy trì ổn định và bền vững, không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn phù hợp với định hướng giảm phát thải tại các đô thị lớn hiện nay.