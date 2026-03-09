Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá liên tục tăng cao, vì sao nhiều cây xăng bán lỗ?

09-03-2026 - 16:50 PM | Thị trường

Do mức chiết khấu bằng 0 nên để đưa 1 lít xăng, dầu ra thị trường, các thương nhân phân phối (cây xăng bán lẻ) chịu lỗ 400-500 đồng/lít, bao gồm chi phí vận tải, vận hành kinh doanh.

Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 8/3.

Theo Sở Công Thương, sau khi điều chỉnh giá bán lẻ, các thương nhân đầu mối cũng điều chỉnh mức chiết khấu, cụ thể: Mức chiết khấu cho đại lý, thương nhân nhận quyền thuộc hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối (cây xăng bán lẻ thuộc hệ thống) ngày 8/3 khoảng 300 đồng/lít xăng, 250 đồng/lít dầu (tăng nhẹ so với trước khi điều chỉnh giá ngày 7/3).

Mức chiết khấu cho thương nhân phân phối bằng 0 đồng/lít. Như vậy để đưa 1 lít xăng, dầu ra thị trường, thương nhân phân phối chịu lỗ khoảng từ 400-500 đồng/lít bao gồm chi phí vận tải, vận hành kinh doanh.

Một cây xăng tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Về dự trữ, Sở Công Thương cho biết, tại thời điểm 6h sáng ngày 8/3, tồn kho xăng dầu tại 3 kho xăng dầu thương mại trên địa bàn Hà Nội (Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong) là 30.800 m3, giảm 5.700 m3 (tương đương -15,61%) so với ngày 7/3.

Theo báo cáo của các Thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội (Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội, Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội - PVOIL, Công ty CP Hóa dầu Quân đội): nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định; lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp đầu mối ngày 8/3/2026 tại Hà Nội tăng từ 30-50% so với ngày 7/3.

Theo báo cáo của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội: Việc tạo nguồn hàng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào nguồn từ thương nhân đầu mối, trong khi thương nhân đầu mối ưu tiên nguồn hàng cho hệ thống phân phối của họ, hạn chế cấp cho Thương nhân phân phối, trường hợp có hàng bán cho thương nhân phân phối thì mức chiết khấu bằng 0 đồng/lít.

Hiện nay, các Thương nhân phân phối đang chấp nhận mua hàng với chiết khấu bằng 0 đồng/lít để duy trì bán hàng trong hệ thống cửa hàng của thương nhân phân phối, không xảy ra tình trạng đứt nguồn, đóng cửa.

Sở Công Thương Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối chia sẻ nguồn cung cho thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội, nhằm duy trì hoạt động của hệ thống cửa hàng bán lẻ thuộc thương nhân phân phối, không để tình trạng đứt gãy nguồn hàng tại một số khu vực (đặc biệt là khu vực nội thành Hà Nội) dẫn đến việc nhiều cửa hàng đóng cửa, gây ảnh hưởng tâm lý xã hội trong thời gian này.

Sở Công Thương Hà Nội giao Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục bám sát, nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố; bên cạnh việc kiểm tra hoạt động đóng mở cửa và tình hình nguồn cung tại các cửa hàng xăng dầu, chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc UBND xã, phường kiểm tra, phát hiện, xử lý triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo chất lượng, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Giá xăng tăng, xe điện có phải là giải pháp?

