G7 vừa có động thái khẩn bảo vệ nguồn cung, giá dầu thô lập tức giảm 15 USD trong chưa đầy 2 giờ

09-03-2026 - 16:20 PM | Thị trường

Ngay khi thông tin về việc G7 có thể giải phóng một lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược, giá dầu bắt đầu hạ nhiệt.

Ảnh minh họa

Giá dầu thô của Mỹ đã giảm mạnh tới 15 USD/thùng chỉ trong chưa đầy hai giờ giao dịch, sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết các nước thuộc G7 đang xem xét việc giải phóng một lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu thị trường, dầu thô Mỹ WTI hiện giao dịch dưới mốc 104 USD/thùng sau đợt lao dốc mạnh. Động thái giảm giá diễn ra ngay sau khi các nguồn tin cho biết các nước G7 đang thảo luận khả năng giải phóng khoảng 300–400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Mục tiêu của biện pháp này là giảm áp lực giá trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Diễn biến giá dầu WTI trong 24h qua.

Trước đó không lâu, giá dầu đã tăng vọt hơn 25%, vượt mốc 110 USD/thùng – mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, thời điểm xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Tính riêng trong tuần trước, giá dầu thô Mỹ đã tăng khoảng 35%, đánh dấu mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ khi thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ bắt đầu được giao dịch vào năm 1983. Đây cũng là lần đầu tiên giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022.

Đà tăng mạnh của giá dầu trước đó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đến Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông – khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Ngay sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch tối Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng việc giá dầu tăng trong “ngắn hạn” là “cái giá rất nhỏ phải trả” nếu điều đó giúp loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Theo các nguồn tin được trích dẫn, cuộc họp khẩn của G7 dự kiến diễn ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng theo giờ New York, tập trung đánh giá tác động của căng thẳng liên quan đến Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Hiện tại, hệ thống dự trữ dầu khẩn cấp do IEA điều phối được nắm giữ bởi 32 quốc gia thành viên trên toàn thế giới như một phần của cơ chế ứng phó khủng hoảng năng lượng. Các nguồn tin cho biết ít nhất ba nước trong G7, bao gồm Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch giải phóng nguồn dự trữ này.

Theo các quan chức Mỹ, việc cùng nhau giải phóng khoảng 300–400 triệu thùng dầu có thể là phương án phù hợp trong tình hình hiện nay. Con số này tương đương khoảng 25–35% tổng lượng dự trữ chiến lược toàn cầu, hiện ước tính vào khoảng 1,2 tỷ thùng.

Song song với các động thái chính sách, thị trường cũng ghi nhận tín hiệu từ phía các nhà sản xuất dầu lớn. Hiện các nhà sản xuất tại Ả Rập Xê Út đang chào bán dầu trên thị trường giao ngay – một động thái tương đối hiếm thấy. Giới quan sát cho rằng bước đi này có thể nhằm lấp đầy khoảng trống tiềm năng trong nguồn cung dầu thô nếu tình hình địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn dòng chảy năng lượng.

Như Quỳnh

