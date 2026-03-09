Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương hiệu xe mà mọi gã đàn ông đều mê, Range Rover 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ 2,739 tỷ

09-03-2026 - 16:10 PM | Thị trường

Range Rover Evoque 2026 ra mắt Việt Nam với giá từ 2,739 tỷ đồng, bổ sung nhiều công nghệ mới và lần đầu có tùy chọn plug-in hybrid cho khả năng chạy thuần điện.

Trong phân khúc SUV hạng sang, Range Rover từ lâu được xem là biểu tượng của sự sang trọng và khả năng vận hành địa hình. Thương hiệu thuộc tập đoàn Land Rover này nổi tiếng với triết lý thiết kế tối giản, công nghệ cao cấp cùng khả năng chinh phục nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Tại Việt Nam, dòng SUV cỡ nhỏ Range Rover Evoque luôn được xem là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng trẻ hoặc những người tìm kiếm một mẫu xe hạng sang mang phong cách thời trang. Phiên bản Range Rover Evoque 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường trong nước với giá khởi điểm từ 2,739 tỷ đồng, đi kèm nhiều nâng cấp về công nghệ, hệ thống giải trí và đặc biệt là tùy chọn động cơ plug-in hybrid có khả năng vận hành thuần điện.

So với thế hệ Evoque facelift trước đây có giá quanh mức 2,9 tỷ đồng, mức giá lần này không thay đổi nhiều, nhưng mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ của Land Rover đã được bổ sung nhiều trang bị mới đáng chú ý

Thiết kế Evoque vẫn trung thành với triết lý tối giản đặc trưng của Range Rover. Xe nổi bật với dáng SUV phong cách coupé, mui xe lơ lửng, tay nắm cửa ẩn dạng bật ra và các đường nét thân xe liền mạch. Cụm đèn LED siêu mảnh kết hợp dải đèn ban ngày DRL mang lại diện mạo hiện đại hơn

Bảng màu ngoại thất được mở rộng với nhiều lựa chọn mới. Khách hàng có thể chọn các màu như Arroios Grey, Tribeca Blue hoặc Corinthian Bronze, đi kèm tùy chọn mui xe tương phản

Evoque cũng cung cấp tới 8 thiết kế mâm hợp kim, kích thước tối đa 21 inch

Khoang nội thất Evoque 2026 tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng cong 11,4 inch chạy hệ điều hành Pivi Pro. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm sạc điện thoại không dây ở bệ trung tâm

Vật liệu nội thất hướng đến sự bền bỉ và thân thiện môi trường. Ngoài da truyền thống, khách hàng có thể chọn vải len pha Kvadrat kết hợp ghế Ultrafabrics, vật liệu nhẹ hơn da khoảng 58% và được thử nghiệm độ bền tới 60.000 chu kỳ mài mòn

Hệ thống điều hòa tích hợp công nghệ lọc không khí cao cấp. Evoque được trang bị bộ lọc bụi mịn PM2.5, kiểm soát nồng độ CO2 trong khoang xe và công nghệ nanoe X giúp giảm vi khuẩn, mùi và các tác nhân gây dị ứng

Phiên bản plug-in hybrid lần đầu xuất hiện trên Evoque tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống mạnh mẽ và khả năng chạy thuần điện tối đa 66 km theo chuẩn WLTP

Khả năng vận hành địa hình tiếp tục là thế mạnh của Evoque. Xe trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng hệ thống Terrain Response 2 với nhiều chế độ lái như Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand và Dynamic, giúp tối ưu lực bám trên nhiều điều kiện mặt đường

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: G7 họp khẩn tung 300-400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường

Tin vui: G7 họp khẩn tung 300-400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường Nổi bật

Việt Nam đẩy nhanh triển khai một loại xăng có thể ứng phó với biến động giá dầu thế giới, đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt

Việt Nam đẩy nhanh triển khai một loại xăng có thể ứng phó với biến động giá dầu thế giới, đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt Nổi bật

Giá xăng tăng, xe điện có phải là giải pháp?

Giá xăng tăng, xe điện có phải là giải pháp?

14:15 , 09/03/2026
Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 33 triệu thùng dầu Nga lập tức hướng thẳng đến Ấn Độ

Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 33 triệu thùng dầu Nga lập tức hướng thẳng đến Ấn Độ

13:58 , 09/03/2026
Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

13:37 , 09/03/2026
Tại quốc gia này, ô tô Trung Quốc nhập khẩu tăng vọt 50%, chính thức soán ngôi vương của xe Nhật

Tại quốc gia này, ô tô Trung Quốc nhập khẩu tăng vọt 50%, chính thức soán ngôi vương của xe Nhật

13:10 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên