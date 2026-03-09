Thương hiệu xe mà mọi gã đàn ông đều mê, Range Rover 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ 2,739 tỷ

Trong phân khúc SUV hạng sang, Range Rover từ lâu được xem là biểu tượng của sự sang trọng và khả năng vận hành địa hình. Thương hiệu thuộc tập đoàn Land Rover này nổi tiếng với triết lý thiết kế tối giản, công nghệ cao cấp cùng khả năng chinh phục nhiều điều kiện địa hình khác nhau.
Tại Việt Nam, dòng SUV cỡ nhỏ Range Rover Evoque luôn được xem là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng trẻ hoặc những người tìm kiếm một mẫu xe hạng sang mang phong cách thời trang. Phiên bản Range Rover Evoque 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường trong nước với giá khởi điểm từ 2,739 tỷ đồng, đi kèm nhiều nâng cấp về công nghệ, hệ thống giải trí và đặc biệt là tùy chọn động cơ plug-in hybrid có khả năng vận hành thuần điện.