Xăng tăng giá sốc gần 8.000 đồng/lít: Chi phí đi lại mỗi tháng tăng bao nhiêu cho xe máy và ô tô?

09-03-2026 - 18:10 PM | Thị trường

Dù mức tăng tính trên mỗi lít xăng không quá lớn, nhưng khi cộng dồn theo quãng đường đi lại hàng ngày, khoản tiền phải chi thêm mỗi tháng có thể không hề nhỏ.

Những ngày gần đây, nhiều cây xăng tại Hà Nội và TP.HCM thường xuyên đông khách. Sau nhiều lần điều chỉnh liên tiếp, giá xăng RON95 trong nước đã tăng gần 8.000 đồng/lít so với khoảng một tháng trước. Đợt tăng giá này khiến không ít người bắt đầu cảm nhận rõ áp lực chi tiêu, đặc biệt với những gia đình phải di chuyển nhiều mỗi ngày.

Đi xe máy: Có thể tốn thêm 50.000 – 240.000 đồng/tháng

Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, quãng đường di chuyển phổ biến của nhiều người thường từ 10–50 km mỗi ngày. Đây là tổng quãng đường cho việc đi làm, đưa đón con, đi chợ, mua sắm hoặc các hoạt động sinh hoạt khác.

Với xe máy – phương tiện phổ biến nhất tại Việt Nam – mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nhiều mẫu xe hiện nay vào khoảng 2 lít/100 km. Nếu lấy mức tăng giá xăng gần 8.000 đồng/lít để tính toán, chi phí nhiên liệu mỗi tháng có thể tăng thêm như sau:

Đi 10 km/ngày: tăng khoảng 48.000 đồng/tháng

Đi 20 km/ngày: tăng khoảng 96.000 đồng/tháng

Đi 30 km/ngày: tăng khoảng 144.000 đồng/tháng

Đi 40 km/ngày: tăng khoảng 192.000 đồng/tháng

Đi 50 km/ngày: tăng khoảng 240.000 đồng/tháng

Với nhiều người, vài chục nghìn đồng mỗi tháng có thể không phải khoản quá lớn. Tuy nhiên, nếu tính cả năm, chi phí xăng cho xe máy cũng có thể tăng thêm từ vài trăm nghìn đến gần 3 triệu đồng, tùy mức độ di chuyển.

Đi ô tô: Tiền xăng có thể tăng tới gần 1 triệu đồng/tháng

Tác động của giá xăng lại rõ rệt hơn với ô tô chạy xăng do mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn nhiều. Trong điều kiện giao thông đô thị, một chiếc ô tô phổ thông có thể tiêu thụ trung bình khoảng 8 lít/100 km.

Nếu áp dụng cách tính tương tự, chi phí xăng mỗi tháng có thể tăng thêm:

10 km/ngày: khoảng 192.000 đồng/tháng

20 km/ngày: khoảng 384.000 đồng/tháng

30 km/ngày: khoảng 576.000 đồng/tháng

40 km/ngày: khoảng 768.000 đồng/tháng

50 km/ngày: khoảng 960.000 đồng/tháng

Với những gia đình sử dụng ô tô để đi làm hằng ngày hoặc thường xuyên di chuyển xa, tiền xăng có thể tăng thêm gần 1 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn 10 triệu đồng mỗi năm nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức hiện tại.

Áp lực chi tiêu lan rộng

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại cá nhân, giá xăng tăng còn kéo theo nhiều chi phí khác trong đời sống. Giá vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao nhận, taxi, xe công nghệ… đều có thể chịu áp lực điều chỉnh theo nhiên liệu.

Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình bắt đầu tính toán lại việc đi lại: lựa chọn phương tiện tiết kiệm nhiên liệu hơn, kết hợp nhiều việc trong một lần di chuyển, hoặc tăng sử dụng phương tiện công cộng để giảm chi phí.

Theo Tiền phong, diễn biến giá xăng dầu thời gian tới vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát biến động quốc tế để điều hành giá trong nước phù hợp, đồng thời kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường.

Trong khi chờ đợi các tín hiệu ổn định từ thị trường năng lượng, người tiêu dùng có lẽ vẫn phải làm quen với bài toán chi tiêu mới: mỗi lần đổ xăng không chỉ là chuyện đi lại, mà còn là một khoản chi đáng kể trong ngân sách gia đình.


Giá xăng tăng, xe điện có phải là giải pháp?

Theo Trang Đào

Đời sống pháp luật

