Giá xăng tăng, một chuỗi điện máy chơi lớn tặng tới 10 lít xăng cho khách mua hàng

10-03-2026 - 15:30 PM | Thị trường

Khách hàng khi mua sắm tại chuỗi điện máy này có cơ hội được tặng 2-10 lít xăng.

Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây đang tạo thêm áp lực chi tiêu cho nhiều cá nhân và gia đình. Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp bán lẻ đã gây chú ý khi đưa ra chương trình khuyến mại tặng xăng cho khách hàng khi mua sắm.

Cụ thể, hệ thống bán lẻ điện máy Điện máy Pico triển khai chương trình ưu đãi với thông điệp “Chốt đơn liền tay – Xăng đầy bình ngay”, áp dụng từ ngày 10/3 đến 31/3/2026 tại các điểm bán và kênh mua sắm trực tuyến của doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc.

Theo đó, với hóa đơn từ 5 triệu đồng, khách hàng được tặng 2 lít xăng; đơn hàng từ 10 triệu đồng được tặng 5 lít xăng; và với đơn hàng từ 20 triệu đồng trở lên, mức quà tặng là 10 lít xăng. Doanh nghiệp cho biết giá trị quy đổi được tính theo mức giá xăng khoảng 28.000 đồng/lít tại thời điểm triển khai chương trình. Như vậy, mỗi đơn hàng có thể nhận phần hỗ trợ chi phí nhiên liệu từ khoảng 56.000 đồng đến 280.000 đồng.

Chương trình được áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm gia dụng và điện máy phổ biến như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy hay các thiết bị điện tử gia đình. Theo đại diện hệ thống bán lẻ, việc tặng xăng được đưa ra như một cách hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Thời gian gần đây, giá xăng trong nước liên tục điều chỉnh tăng, tiến sát mốc 30.000 đồng mỗi lít, kéo theo nhiều chi phí sinh hoạt khác tăng theo. Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hay sản xuất, biến động giá nhiên liệu cũng tác động trực tiếp đến chi tiêu hàng ngày của người dân.

Trong giai đoạn chi phí sinh hoạt gia tăng, những chương trình khuyến mại có yếu tố “hỗ trợ chi tiêu” có thể giúp kích thích nhu cầu mua sắm, đặc biệt với các mặt hàng gia dụng có giá trị lớn. Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế vẫn chỉ mang tính biểu tượng và chủ yếu nhằm tạo thêm động lực cho quyết định mua hàng.

Dù vậy, động thái này cũng cho thấy các doanh nghiệp bán lẻ đang linh hoạt hơn trong cách thiết kế chương trình khuyến mại, khi không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn hướng đến các chi phí sinh hoạt đang được người tiêu dùng quan tâm.

Hà Nội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công ích bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

