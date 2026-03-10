Giá xăng tăng mạnh, đây là 5 mẫu xe máy điện dưới 30 triệu đồng đáng mua nhất

Giá nhiên liệu biến động đang tạo ra xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ sang các dòng xe máy điện, đặc biệt là trong phân khúc phổ thông dưới 30 triệu đồng. Với khoảng giá này, người tiêu dùng Việt Nam hiện có hàng loạt sự lựa chọn hấp dẫn đến từ các thương hiệu quen thuộc như VinFast, Yadea, Honda hay Pega. Các mẫu xe này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mà còn mang lại giải pháp tiết kiệm kinh tế lâu dài.

Thị trường xe máy điện tầm giá 20-30 triệu đồng trong khoảng hai năm trở lại đây đã trở nên vô cùng sôi động. Sự cạnh tranh thúc đẩy các hãng liên tục tung ra phiên bản mới với những cải tiến rõ rệt về dung lượng pin, công suất động cơ và quãng đường di chuyển. Phần lớn các mẫu xe trong nhóm này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa khoảng 50-80 km/h cùng phạm vi hoạt động từ 60-200 km sau mỗi lần sạc. Đây là mức thông số lý tưởng cho những người đi làm, học sinh, sinh viên cần một phương tiện xanh, gọn nhẹ và ít tốn kém chi phí vận hành.

Pega AuraS và AuraS+

Nổi bật trong nhóm xe điện giá rẻ là mẫu Pega AuraS cùng phiên bản nâng cấp AuraS+. Xe hiện được phân phối với mức giá khoảng 16,5 đến 18,5 triệu đồng tùy đại lý và màu sắc. Kể cả khi tính thêm chi phí đăng ký biển số tại các thành phố lớn, giá lăn bánh của xe cũng chỉ rơi vào khoảng 19 triệu đồng. Điểm nhấn của AuraS nằm ở ngôn ngữ thiết kế mang đậm phong cách xe tay ga châu Âu, thanh lịch và gọn gàng. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 50 km/h và di chuyển được quãng đường 90-100 km sau một lần sạc đầy kéo dài 6-8 tiếng. Dù sở hữu mức giá dễ tiếp cận và thiết kế bắt mắt, người dùng cũng cần lưu ý rằng xe sử dụng ắc quy nên trọng lượng khá nặng, đi kèm khả năng tăng tốc chỉ dừng ở mức vừa đủ dùng.

Pega AuraS

VinFast Evo200

VinFast Evo200 phiên bản 2026 đang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất phân khúc. Với giá bán khởi điểm từ khoảng 21 triệu đồng và giá lăn bánh tiệm cận mức 25 triệu đồng, mẫu xe này mang đến những thông số vô cùng ấn tượng. Động cơ điện công suất khoảng 2.500W giúp xe dễ dàng đạt tốc độ tối đa gần 70 km/h. Đáng chú ý nhất là khả năng di chuyển từ 134 đến 200 km cho mỗi lần sạc tùy phiên bản, một con số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá. Bên cạnh đó, xe còn ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, sàn để chân phẳng rộng rãi và cốp chứa đồ dung tích 22 lít tiện dụng. Hạn chế nhỏ của Evo200 là thời gian sạc đầy pin có thể mất từ 6 đến 10 giờ nếu người dùng chỉ sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn.

VinFast Evo200

VinFast Klara Neo

Nếu sẵn sàng chi trả mức ngân sách cao hơn một chút, VinFast Klara Neo là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc. Với giá bán khoảng 28,8 triệu đồng đã bao gồm pin và bộ sạc, Klara Neo mang kiểu dáng của một chiếc xe tay ga cỡ trung với thân xe đầm chắc và không gian chứa đồ rộng rãi. Xe được trang bị động cơ Inhub ở bánh sau, cho tốc độ tối đa 60 km/h và cụm pin LFP cung cấp tầm hoạt động 100-110 km sau mỗi lần sạc. Ưu điểm tuyệt đối của mẫu xe này là tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép người dùng an tâm vận hành xe qua những đoạn đường ngập nước ở đô thị. Tuy vậy, công suất động cơ của Klara Neo được đánh giá là ở mức trung bình so với một số đối thủ khác trong cùng phân khúc.

VinFast Klara Neo

Yadea Orla

Hướng tới tập khách hàng cần một phương tiện nhỏ gọn, Yadea Orla 2026 được định vị ở mức giá 20-22 triệu đồng. Mẫu xe thu hút ánh nhìn nhờ những đường nét bo tròn mềm mại, mang hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần trẻ trung. Động cơ điện của Orla có công suất từ 800 đến 1.200W, cung cấp tốc độ tối đa 45-50 km/h. Tùy thuộc vào phiên bản sử dụng ắc quy chì hay pin lithium, xe có thể di chuyển quãng đường 60-80 km. Kích thước gọn nhẹ giúp Orla luồn lách dễ dàng trong những con phố đông đúc, dù khả năng bứt tốc và phạm vi hoạt động tổng thể còn đôi chút hạn chế.

Honda ICON e:

Mảnh ghép đáng chú ý khác trong bức tranh xe máy điện phổ thông là Honda ICON e:, mẫu xe điện bán rộng rãi đầu tiên của Honda tại thị trường Việt Nam. Xe có giá niêm yết từ 26,9 đến 27,3 triệu đồng, tuy nhiên mức giá này thường chưa bao gồm cụm pin. Khách hàng sẽ có hai tùy chọn là mua đứt pin hoặc áp dụng hình thức thuê pin hàng tháng. Honda ICON e: sở hữu động cơ cho tốc độ tối đa khoảng 49 km/h và tầm hoạt động khoảng 50 km sau mỗi lần sạc. Thiết kế xe tối giản, nhắm trực tiếp đến đối tượng học sinh, sinh viên hoặc người cần đi lại quãng đường ngắn. Dù mang thương hiệu lớn, điểm trừ của xe là phạm vi hoạt động tương đối khiêm tốn so với mặt bằng chung.