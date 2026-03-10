Hà Nội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công ích bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng

UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương chủ động các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trên địa bàn Hà Nội; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng, dầu, gây mất ổn định thị trường.

Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; nghiên cứu các giải pháp bình ổn giá, đồng thời bám sát biến động giá xăng, dầu để kịp thời tham mưu ban hành bảng công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn các chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công thương nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dịch vụ công ích chịu ảnh hưởng lớn bởi việc tăng giá xăng, dầu, như: Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và các công ty thủy lợi.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với lực lượng quản lý thị trường nắm bắt diễn biến thị trường xăng, dầu trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng, dầu tự phát trên các tuyến đường, không để xảy ra hoạt động kinh doanh trái phép, gây mất trật tự an toàn và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn được yêu cầu bảo đảm nguồn cung đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối; không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng tại các cửa hàng bán lẻ. Đồng thời, các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu phải thực hiện nghiêm các quy định về đo lường, chất lượng xăng, dầu; niêm yết và bán đúng giá niêm yết, mở cửa bán hàng đúng thời gian đăng ký; không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Theo Sở Công thương, trên địa bàn Hà Nội hiện có 453 địa điểm kinh doanh xăng dầu và đến ngày 9-3 chỉ có 14 cây xăng dừng và 7 cây xăng hạn chế bán hàng.