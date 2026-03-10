Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, phát hiện hơn 120.000 tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm giả trị giá gần 5 tỷ đồng

10-03-2026 - 15:01 PM | Thị trường

Công an đã đột kích một kho hàng, phát hiện lượng lớn sản phẩm giả.

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa triệt phá một kho hàng chứa lượng lớn mỹ phẩm và kem đánh răng giả được cho là phân phối qua các nền tảng mua sắm trực tuyến với giá rẻ, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm vi phạm.

Theo thông tin từ Consumer Protection Police Division, ngày 9/3 lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét một kho hàng tại huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani sau khi nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về việc các sản phẩm chăm sóc cá nhân giả mạo được rao bán tràn lan trên mạng.

Chiến dịch do Thiếu tướng Kongkrit Lertsitthikul, chỉ huy Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, trực tiếp chỉ đạo. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Junxiao đang làm nhiệm vụ trông coi kho hàng.

Kết quả khám xét cho thấy lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 122.872 sản phẩm giả thuộc 10 loại hàng hóa khác nhau, với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 6 triệu baht, tương đương gần 5 tỷ đồng.

Trong số này, mặt hàng bị làm giả nhiều nhất là kem đánh răng mang thương hiệu D.dent với khoảng 95.600 tuýp bị thu giữ. Ngoài ra, các sản phẩm giả khác gồm kem đánh răng Dentiste', sữa dưỡng thể và kem dưỡng da của Garnier, các sản phẩm chăm sóc da mang nhãn hiệu Yerpall cùng nhiều loại mỹ phẩm dán nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có số đăng ký hợp pháp.

Cơ quan chức năng cho biết đã phối hợp với các nhà sản xuất chính hãng để xác định đặc điểm nhận diện giữa hàng thật và hàng giả. Theo đó, các sản phẩm chính hãng sản xuất từ tháng 1/2026 trở đi có dấu hiệu nhận diện đặc biệt trên bao bì.

Cụ thể, bao bì sản phẩm thật có hình mờ của công ty trên lớp niêm phong nhựa, trong khi hàng giả không có tem chống giả này. Ngoài ra, khi quét mã QR trên sản phẩm giả, hệ thống chỉ hiển thị chữ “YAOGAO”, trong khi mã QR của sản phẩm chính hãng hiển thị đầy đủ chuỗi ký tự gồm cả chữ và số.

Một dấu hiệu khác là thời hạn sử dụng. Các sản phẩm chính hãng có hạn sử dụng ba năm kể từ ngày sản xuất, còn các sản phẩm giả chỉ ghi thời hạn hai năm.

Sau cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã bàn giao người trông coi kho hàng cho cơ quan điều tra để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến các hành vi buôn bán mỹ phẩm giả, phân phối mỹ phẩm chưa đăng ký và tàng trữ hàng hóa mang nhãn hiệu giả nhằm mục đích kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, các tội danh này có thể bị phạt tối đa bốn năm tù hoặc phạt tiền lên tới 400.000 baht.

Trung tướng Nattasak Chawanasai, Ủy viên Central Investigation Bureau, cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân trên mạng.

Theo ông, những sản phẩm như kem đánh răng hay mỹ phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nếu bị làm giả có thể chứa các hóa chất không đảm bảo an toàn, gây kích ứng, dị ứng nghiêm trọng hoặc tích tụ độc tố trong thời gian dài.

Đột kích một nhà kho, phát hiện hơn 223.000 chai dầu gội đầu, kem đánh răng giả trị giá 52 tỷ đồng

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Iran lên tiếng: Tàu bè đi qua eo biển Hormuz thoải mái - với một điều kiện

Iran lên tiếng: Tàu bè đi qua eo biển Hormuz thoải mái - với một điều kiện Nổi bật

Sau dầu thô, một mặt hàng rục rịch tăng giá cao nhất 2 năm

Sau dầu thô, một mặt hàng rục rịch tăng giá cao nhất 2 năm Nổi bật

Phát hiện cây xăng găm hàng, ngưng bán không lý do: Người dân gọi ngay đường dây nóng 1900 888 655

Phát hiện cây xăng găm hàng, ngưng bán không lý do: Người dân gọi ngay đường dây nóng 1900 888 655

14:46 , 10/03/2026
Giá xăng tăng mạnh, đây là 5 mẫu xe máy điện dưới 30 triệu đồng đáng mua nhất

Giá xăng tăng mạnh, đây là 5 mẫu xe máy điện dưới 30 triệu đồng đáng mua nhất

14:45 , 10/03/2026
Chiếc iPhone giá rẻ, màn hình lớn, pin "trâu" hấp dẫn hơn iPhone 17e

Chiếc iPhone giá rẻ, màn hình lớn, pin "trâu" hấp dẫn hơn iPhone 17e

14:10 , 10/03/2026
Hà Nội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công ích bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng

Hà Nội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công ích bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng

14:05 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên