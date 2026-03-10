Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện cây xăng găm hàng, ngưng bán không lý do: Người dân gọi ngay đường dây nóng 1900 888 655

10-03-2026 - 14:46 PM | Thị trường

Bộ Công Thương kêu gọi người dân phản ánh ngay các cây xăng ngừng bán, bán sai giá hoặc có dấu hiệu găm hàng qua đường dây nóng 1900 888 655, trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tăng mạnh và cần đẩy mạnh tiết kiệm nhiên liệu để đảm bảo an ninh năng lượng.

Vừa qua, Bộ Công Thương vừa có thông tin về Đường dây nóng phản ánh cửa hàng xăng dầu ngừng bán, bán sai giá, dấu hiệu găm hàng

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị người dân khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng , người dân cần chủ động phản ánh đến Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đường dây nóng: 1900 888 655 ) và Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương để kịp thời xử lý.

Ảnh minh họa

Song song với đó, cần đồng lòng triển khai các giải pháp tiết kiệm xăng dầu. Bảo dưỡng phương tiện định kỳ: Kiểm tra lốp xe đúng áp suất, thay dầu nhớt đúng hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao.

Lái xe tiết kiệm nhiên liệu: Giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết.

Đối với doanh nghiệp, xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng quy trình sản xuất, vận tải; áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 .

Tối ưu hóa logistics. Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng: Nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cho các hoạt động phụ trợ.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nhưng nguồn cung thì lại hữu hạn. Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu, mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia.

Giá xăng dầu ngày 10 tháng 3 năm 2026 trong nước niêm yết bao nhiêu tiền một lít?

Theo Công văn 1440/BCT-TTTN năm 2026 , giá xăng dầu ngày 10 tháng 3 năm 2026 trong nước niêm yết như sau:

Mặt hàng

Giá (đơn vị: đồng/lít, kg)

So với kỳ trước

Xăng RON 95-III

27.047

+ 4.707

Xăng E5 RON 92-II

25.226

+ 3.777

Dầu diesel

30.239

+ 7.202

Dầu hỏa

35.091

+ 8.490

Dầu madút 180CST3.5S

21.327

+ 3.831

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá được Bộ Công thương niêm yết phía trên.

Giá xăng dầu hiện tại (ngày 10/3/2026) được niêm yết tại các cửa hàng Petrolimex , PVOIL như sau:

Giá xăng dầu Petrolimex ngày 10/3/2026

Sản phẩm

Vùng 1

Vùng 2

Xăng RON 95-V

27.640

28.190

Xăng RON 95-III

27.040

27.580

Xăng E10 RON 95-III

25.850

26.360

Xăng E5 RON 92-II

25.220

25.720

DO 0,001S-V

30.530

31.140

DO 0,05S-II

30.230

30.830

Dầu hỏa 2-K

35.090

35.790

Giá xăng dầu Petrolimex được điều chỉnh lúc 15:00 ngày 7/3/2026

Đơn vị: VNĐ/lít, kg

Giá xăng dầu PVOIL ngày 10/3/2026

Sản phẩm

Giá (đồng/lít, kg)

Xăng RON 95-III

27.040

Xăng E10 RON 95-III

25.850

Xăng E5 RON 92-II

25.220

Dầu DO 0,05S-II

30.230

Dầu DO 0,001S-V

30.530

Dầu KO

35.090

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng tăng mạnh, đây là 5 mẫu xe máy điện dưới 30 triệu đồng đáng mua nhất

Theo Nam An

Phụ nữ mới

