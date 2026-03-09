Phát hiện mỏ lithium trữ lượng hơn 43 triệu tấn, có thể làm rung chuyển ngành xe điện toàn cầu

Một khu vực từng gắn liền với hoạt động khai thác khí đốt tự nhiên ở Đức có thể đang ẩn chứa một trong những nguồn tài nguyên lithium lớn nhất thế giới. Các nghiên cứu địa chất mới tại vùng Altmark cho thấy khu vực này có tiềm năng trở thành nguồn cung vật liệu pin chiến lược cho châu Âu trong bối cảnh nhu cầu về xe điện và năng lượng tái tạo tăng mạnh.

Altmark nằm ở bang Saxony-Anhalt, vốn được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất khí đốt tự nhiên quan trọng của Đức trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy bên dưới khu vực này, ở độ sâu từ khoảng 3.200 đến 4.000 mét, tồn tại các tầng dung dịch nước mặn giàu khoáng chất chứa hàm lượng lithium đáng kể.

Theo các nhà nghiên cứu, các lớp đá sa thạch và đá núi lửa sâu dưới lòng đất tại Altmark có nhiệt độ cao, tạo điều kiện cho các phản ứng hóa học giải phóng lithium từ khoáng chất xung quanh vào các dòng dung dịch dưới lòng đất. Điều này hình thành nên một hệ thống tích tụ lithium tương đối ổn định.

Các chuyên gia địa chất nhận định nguồn tài nguyên tại đây không phải là các điểm tập trung ngẫu nhiên mà là một hệ thống hóa học nhất quán và bền vững. Điều này mở ra khả năng khai thác lâu dài nếu các điều kiện kỹ thuật và kinh tế được đáp ứng.

Sau khi hoàn thành các đánh giá kỹ thuật ban đầu, dự án hiện đã bước sang giai đoạn đánh giá thương mại. Theo các chuyên gia độc lập, các khu vực khai thác được cấp phép cho Neptune Energy ở phía bắc bang Saxony-Anhalt có thể chứa khoảng 43 triệu tấn lithium cacbonat tương đương. Nếu con số này được xác nhận, Altmark sẽ trở thành một trong những nguồn lithium tiềm năng lớn nhất châu Âu.

Phát hiện này đang thu hút sự quan tâm lớn trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ bên ngoài khu vực. Lithium là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất pin cho xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và nhiều công nghệ năng lượng sạch.

Các nhà hoạch định chính sách trong khu vực đang thúc đẩy việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản nội địa nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Trong bối cảnh đó, những dự án như Altmark được xem là minh chứng cho khả năng chuyển đổi của các khu vực năng lượng truyền thống sang các ngành công nghiệp mới.

Thay vì phải xây dựng hoàn toàn một cơ sở khai thác mới, các dự án tại Altmark có thể tận dụng hạ tầng sẵn có từ ngành công nghiệp khí đốt, bao gồm giếng khoan, hệ thống đường ống và cơ sở kỹ thuật.

Dù tiềm năng được đánh giá cao, các chuyên gia cho rằng việc khai thác lithium thương mại tại Altmark vẫn còn cần nhiều thời gian. Dự án sẽ phải trải qua thêm các bước cấp phép, mở rộng thử nghiệm công nghệ và triển khai các dự án trình diễn quy mô lớn trước khi có thể tiến tới sản xuất công nghiệp.

Hiện tại, Neptune Energy giới thiệu Altmark như một dự án đã được thẩm định về mặt kỹ thuật và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo, thay vì một trung tâm khai thác hoàn chỉnh.

Nếu các kế hoạch được triển khai thành công trong tương lai, Altmark có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Đức và châu Âu xây dựng chuỗi cung ứng lithium nội địa, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các công nghệ năng lượng sạch và ngành công nghiệp xe điện.