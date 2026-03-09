Ảnh minh họa

Anh hiện chỉ còn lượng khí đốt tự nhiên dự trữ tương đương chưa đầy hai ngày tiêu thụ, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến dòng chảy khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu bị gián đoạn và nhiều tàu chở khí phải chuyển hướng sang châu Á.

Theo số liệu từ National Gas – đơn vị sở hữu và vận hành hệ thống truyền tải khí đốt quốc gia của Anh – tính đến ngày thứ Bảy, lượng khí đốt dự trữ của nước này đạt khoảng 6.999 gigawatt giờ (GWh). Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 9.105 GWh ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Với dung lượng dự trữ tối đa tương đương khoảng 12 ngày tiêu thụ, mức dự trữ hiện tại chỉ đủ đáp ứng chưa đến hai ngày nhu cầu, làm dấy lên lo ngại rằng Anh có thể đối mặt nguy cơ thiếu hụt nếu cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, đại diện National Gas cho biết mức dự trữ hiện tại vẫn nằm trong phạm vi dự kiến đối với thời điểm này trong năm và không phản ánh toàn bộ nguồn cung năng lượng của nước Anh.

“Dự trữ chỉ chiếm một phần nhỏ trong hệ thống cung cấp khí đốt đa dạng của Anh. Phần lớn nguồn cung của chúng tôi đến từ thềm lục địa Anh và Na Uy, bên cạnh LNG nhập khẩu, các đường ống kết nối với lục địa châu Âu và hệ thống kho dự trữ”, người phát ngôn của National Gas cho biết.

Theo cơ quan này, hệ thống năng lượng của Anh được thiết kế với nhiều nguồn cung linh hoạt, cho phép thị trường cân bằng cung cầu hàng ngày và duy trì sự ổn định trong suốt cả năm.

Dù vậy, thị trường khí đốt toàn cầu đang chịu sức ép lớn khi các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bị gián đoạn do căng thẳng địa chính trị. Ít nhất hai tàu chở LNG đã chuyển hướng giữa Đại Tây Dương từ châu Âu sang châu Á kể từ cuối tuần trước, theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp. Trước đó, ba tàu khác cũng đã thực hiện động thái tương tự.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu tăng mạnh tại châu Á, nơi giá LNG đã tăng vọt sau khi căng thẳng quân sự leo thang liên quan đến Iran.

Khủng hoảng bắt đầu khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, khiến Tehran đóng cửa Strait of Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 20% lượng khí đốt vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Qatar – một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới – phải tạm ngừng hoạt động tại nhà máy khí hóa lỏng lớn nhất của mình sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tuần trước.

Những diễn biến này đã khiến giá năng lượng tăng mạnh trên toàn cầu. Giá khí đốt giao tháng tới tại Anh đã tăng lên khoảng 137 pence/therm trong tuần trước, so với mức 78,5 pence/therm trước khi xung đột với Iran bùng phát. Trong khi đó, giá LNG tại châu Á cũng tăng mạnh khi các quốc gia nhập khẩu lớn tìm cách đảm bảo nguồn cung.

Ở trong nước, lượng khí đốt được bơm vào các kho chứa của Anh đã tăng trở lại kể từ ngày 21/2 nhờ thời tiết ấm hơn, khiến nhu cầu tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, mức dự trữ khí đốt tại Anh thường biến động theo mùa và được quyết định bởi thị trường, thay vì do chính phủ ấn định.

So với Anh, nhiều quốc gia ở lục địa châu Âu hiện duy trì lượng dự trữ khí đốt đủ dùng trong vài tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng cho rằng hai hệ thống này có cách vận hành khác nhau, khi Anh phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung linh hoạt từ thị trường và các tuyến nhập khẩu.

Trước những rủi ro ngày càng tăng đối với an ninh năng lượng, National Gas đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm củng cố hệ thống cung ứng trong dài hạn. Các đề xuất bao gồm tăng cường khả năng lưu trữ khí đốt, mở rộng hạ tầng nhập khẩu LNG và triển khai các đơn vị lưu trữ nổi để tăng tính linh hoạt của hệ thống.

Theo ông Jon Butterworth, ngành năng lượng Anh đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt.

“Những thay đổi mang tính hệ thống như sản lượng khí đốt ở Biển Bắc suy giảm, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nhập khẩu và sự thay đổi trong mô hình nhu cầu đang tạo ra những thách thức mới đối với an ninh năng lượng của Anh”, ông nhận định.

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị tiếp tục làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, giới phân tích cho rằng khả năng đảm bảo nguồn cung ổn định sẽ trở thành một trong những vấn đề chiến lược quan trọng đối với Anh trong những năm tới.