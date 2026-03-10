Sầu riêng gai đen tiền triệu mỗi trái vẫn ‘cháy hàng’

Nhiều cửa hàng cho biết, mỗi khi có lô hàng sầu riêng gai đen nhập về đều nhanh chóng được khách đặt mua, thậm chí rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Hơn 1 triệu đồng một trái sầu riêng

Tại một cửa hàng chuyên kinh doanh sầu riêng cao cấp trên đường Lạc Long Quân (TP.HCM), chị Ngô Huỳnh Khánh Vy - chủ cửa hàng Sầu riêng Bà Nụ - cho biết Blackthorn hiện được bán với giá khoảng 450.000 đồng/kg.

Theo chị Vy, mức giá này thực tế đã hạ nhiệt khá nhiều so với giai đoạn đầu khi giống sầu riêng này vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

“Trước đây, khi mới ra mắt, sầu riêng Blackthorn có thể đạt tới 1,6 triệu đồng/kg trái có vỏ. Sau khoảng 2-3 năm được trồng nhiều hơn, giá bắt đầu giảm xuống, dao động từ 300.000 - 450.000 đồng/kg tùy chất lượng và nguồn hàng”, chị Vy chia sẻ.

Sầu riêng Blackthorn (gai đen) có giá khoảng 450.000 đồng/kg, mỗi trái có thể lên tới tiền triệu.

Với các cửa hàng chuyên bán sầu riêng tuyển chọn, mức giá thường ở phân khúc cao nhất của thị trường. Theo chị Vy, cửa hàng chỉ nhập những trái được tuyển từ vườn chuẩn giống và đạt yêu cầu về chất lượng cơm, nên giá bán hiện khoảng 450.000 đồng/kg.

Với trọng lượng trung bình 2-4 kg mỗi trái, một trái sầu riêng Blackthorn hiện có giá khoảng 900.000 đồng đến gần 2 triệu đồng. Dù mức giá không hề rẻ, nhiều khách vẫn sẵn sàng chi tiền để thưởng thức hoặc mua làm quà biếu.

“Khách hàng thường mua trái vì Blackthorn có form trái rất đẹp, tròn đều, thường có 5-6 múi lớn, nhìn sang trọng và bắt mắt nên phù hợp để thưởng thức hoặc biếu tặng”, chị Vy nói.

Dù đang ở giai đoạn chưa vào chính vụ, nhu cầu đối với loại sầu riêng này vẫn rất lớn. Theo chị Vy, cửa hàng vẫn nhận được nhiều cuộc gọi hỏi mua Blackthorn mỗi ngày. Trong 10 khách hỏi mua sầu riêng thì có khoảng 6-7 khách hỏi riêng Blackthorn. Nhiều người còn để lại thông tin để khi nào có hàng thì cửa hàng sẽ liên hệ.

Một trái sầu riêng Blackthorn (bên trái) có giá gần 1,3 triệu đồng và 2 trái sầu riêng Musang King (bên phải) có giá hơn 1,7 triệu đồng.

Cũng theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh sầu riêng, tình trạng “cháy hàng” thường xuyên xảy ra mỗi khi cửa hàng nhập được lô Blackthorn mới. Ngay khi hàng về, khách đặt rất nhanh nên nhiều lúc không đủ bán.

Theo các tiểu thương, nguồn cung Blackthorn trên thị trường hiện vẫn khá hạn chế. Đây là giống sầu riêng khó trồng, đòi hỏi kỹ thuật cao nên sản lượng không nhiều.

Bên cạnh Blackthorn, sầu riêng Musang King – một giống nổi tiếng khác của Malaysia – cũng rất được ưa chuộng tại thị trường TP.HCM.

Anh Nguyễn Minh Sang, người có nhiều năm kinh doanh sầu riêng cao cấp tại TP.HCM, cho biết Musang King hiện được bán với giá khoảng 380.000 đồng/kg.

Theo anh Sang, Musang King có lượng tiêu thụ ổn định hơn so với Blackthorn vì sản lượng nhiều và có thể bán quanh năm. Ngoài khách đến trực tiếp, lượng đơn hàng online từ các tỉnh, thành khác cũng khá đều đặn.

Theo các nhà bán lẻ, dù cùng là giống sầu riêng Malaysia, Blackthorn và Musang King vẫn có nhiều điểm khác biệt về hình dáng, màu sắc và hương vị.

Về hình dáng, Blackthorn có trái lùn và tròn hơn, gai màu sẫm, phần đáy có đường chỉ lõm tạo hình ngôi sao và thường có một chiếc gai đen đặc trưng ở giữa. Trong khi đó, Musang King có trái dài hơn, gai xanh tươi và phần đáy nhô ra với 5 đường chỉ rõ nét.

Blackthorn được nhiều người săn tìm nhờ múi màu vàng cam, mùi thơm và vị béo đặc trưng.

Màu sắc của múi sầu riêng cũng khác biệt rõ rệt. Blackthorn có màu cam đậm, bắt mắt, múi cơm dày và tròn. Còn Musang King có màu vàng nghệ, múi dài và căng bóng.

Về hương vị, Blackthorn được đánh giá có độ béo kem cao, mịn và tan chảy, vị đậm và ngậy hơn. Trong khi đó, Musang King nổi bật với độ ngọt gắt, thơm béo và độ dẻo quánh, nên thường được gọi là “vua sầu riêng”.

Khách hàng sẵn sàng chi tiền triệu

Theo các cửa hàng kinh doanh, nhóm khách hàng mua sầu riêng cao cấp khá đa dạng. Trước đây, phần lớn khách hàng đến từ các tỉnh xa và chấp nhận đặt mua online rồi vận chuyển về nhà. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội và hình thức bán hàng trực tuyến đã khiến thị trường thay đổi.

“Nhiều nhà vườn livestream bán hàng trực tiếp nên khách ở tỉnh có thể mua ngay tại vườn. Vì vậy, lượng khách của cửa hàng hiện tập trung nhiều hơn ở khu vực TP.HCM”, anh Sang cho biết.

Tại một cửa hàng sầu riêng khác trên đường Nguyễn Duy (TP.HCM), chị Hoàng Thị Anh Đào cũng cho biết sầu riêng Blackthorn thuộc phân khúc “VIP” trong các loại sầu riêng cao cấp.

Hiện cửa hàng của chị bán Blackthorn với giá khoảng 380.000 đồng/kg, trong khi cơm sầu riêng tách vỏ có thể lên tới 1,25 triệu đồng/kg. Theo chị Đào, Blackthorn có hương vị rất đặc trưng. Khi chín tới, cơm sầu riêng ráo, béo mịn như phô mai và có màu cam đẹp mắt.

Tại một số cửa hàng ở TP.HCM, sầu riêng Blackthorn thường nhanh chóng “cháy hàng” khi có lô mới nhập về.

Nhiều người tiêu dùng tại TP.HCM cũng cho biết sẵn sàng chi tiền triệu để thưởng thức loại sầu riêng được xem là “hàng hiếm” này.

Anh Ngô Văn Thành (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết từng mua sầu riêng Blackthorn với giá gần 1,2 triệu đồng cho một trái khoảng hơn 3kg. Dù mức giá cao hơn nhiều so với các loại sầu riêng thông thường, anh vẫn cảm thấy “đáng tiền”.

“Blackthorn có vị béo và mịn rất đặc trưng, cơm sầu dày và màu cam rất đẹp. Tôi mua chủ yếu để cả gia đình thưởng thức cuối tuần, lâu lâu mới ăn một lần nên cũng không quá lăn tăn về giá”, anh Thành nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) cho biết lần đầu mua sầu riêng Blackthorn vì tò mò sau khi thấy nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi thưởng thức, chị nhận xét hương vị của loại sầu riêng này khá khác biệt so với các giống phổ biến tại Việt Nam.

Theo chị Hằng, cơm của loại sầu riêng này rất béo, mềm và tan trong miệng. Chị thường mua để làm quà biếu bạn bè hoặc người thân vì nhìn trái rất đẹp và sang. Giá tiền triệu nhưng nếu chọn được trái ngon thì cũng xứng đáng.

Nhiều khách hàng sẵn sàng chi tiền triệu để mua sầu riêng cao cấp.

Nhiều người tiêu dùng cũng cho rằng, khi mức sống ngày càng cải thiện, nhu cầu trải nghiệm các loại trái cây cao cấp cũng tăng lên. Vì vậy, dù giá bán lên tới cả triệu đồng mỗi trái, sầu riêng Blackthorn vẫn giữ được sức hút riêng trên thị trường.

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh sầu riêng , khi bước vào chính vụ khoảng tháng 4-5, nguồn cung Blackthorn sẽ tăng lên nhưng vẫn khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Do sản lượng không nhiều nên mỗi khi có lô hàng đẹp, các cửa hàng thường phải đấu giá để giành được. Điều này khiến giá bán lẻ có thể tăng thêm.

Dự báo trong thời gian tới, khi bước vào chính vụ sầu riêng, nhu cầu của thị trường vẫn ở mức cao. Trong khi đó, nguồn cung Blackthorn không tăng nhiều do đặc tính khó trồng của giống sầu riêng này. Điều này có thể khiến giá Blackthorn tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí tăng thêm trong những giai đoạn khan hàng.

Dù vậy, với những người yêu thích sầu riêng, đặc biệt là các dòng cao cấp, mức giá tiền triệu cho mỗi trái dường như không phải là rào cản quá lớn.