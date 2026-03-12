Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Iran ‘bật đèn xanh’ cho các tàu chở dầu treo cờ một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz?

12-03-2026 - 18:12 PM | Thị trường

Quốc gia châu Á này đang tiêu thụ dầu đứng thứ 3 thế giới.

Nguồn tin từ Ấn Độ cho biết Iran có thể cho phép các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua khu vực này đối mặt nhiều rủi ro.

Theo nguồn tin trên, động thái này nhằm đảm bảo dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ hiện được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một nguồn tin Iran ở nước ngoài đã phủ nhận việc hai bên đạt được thỏa thuận chính thức về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Iran tại New Delhi hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo các nguồn tin, ít nhất 16 tàu thuyền tại eo biển Hormuz đã bị tấn công kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu có những động thái quân sự nhắm vào Iran. Tehran cũng cảnh báo rằng giá dầu toàn cầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng nếu xung đột tiếp tục leo thang và làm gián đoạn nguồn cung qua tuyến vận tải chiến lược này.

Trước những rủi ro gia tăng đối với chuỗi cung ứng năng lượng, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi hồi đầu tuần. Theo thông cáo từ phía Iran, hai bên đã thảo luận về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz cùng một số vấn đề song phương khác.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển mỗi ngày. Việc tuyến đường này bị gián đoạn hoặc gần như đóng cửa có thể gây tác động lớn đến thị trường năng lượng quốc tế.

Trong bối cảnh rủi ro vận chuyển gia tăng, Ấn Độ đang phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế, bao gồm việc tăng mua dầu thô từ Nga nhằm đảm bảo nhu cầu năng lượng trong nước. Lượng dầu mà Ấn Độ mua từ Nga đã tăng gần 45% trong tháng 3, từ khoảng 1 triệu thùng/ngày (mbd) trong tháng 2 lên 1,5 mbd chỉ trong 11 ngày đầu tháng.

Theo Reuters﻿

Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Như Quỳnh

