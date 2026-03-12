Thị trường xe máy điện Hà Nội những ngày qua, lượng khách để tìm hiểu và giao dịch xe tăng mạnh.

Ghi nhận ở một đại lý xe máy điện VinFast trên đường Minh Khai, nhân viên cửa hàng cho biết đơn vị này đã hết sạch xe để bán cho khách. Những người có nhu cầu mua xe ở thời điểm hiện tại chỉ có thể thực hiện đặt cọc trước rồi chờ đợi đợt hàng tiếp theo.

Đại diện cửa hàng lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do giá xăng dầu tăng cao khiến người dân quan tâm đến phương tiện điện nhiều hơn.

Tương tự, tại đại lý xe máy điện VinFast khác trên đường Phạm Văn Đồng, tình trạng khách hàng ra vào tấp nập diễn ra xuyên suốt trong ngày.

Nhân viên tại đây chia sẻ: "Mỗi ngày đại lý phải tiếp đón đến vài trăm lượt khách. Có những thời điểm cao điểm, một nhân viên phải hỗ trợ tư vấn cùng lúc cho hơn 10 khách hàng. Các dòng xe phổ biến như Feliz hay Neo đều đã rơi vào tình trạng cháy hàng. Người mua phải thực hiện thủ tục đặt cọc và chờ đợi trong khoảng thời gian tối đa từ 9 đến 10 ngày mới có thể nhận xe".

Khách hàng đến hỏi mua xe máy điện tại một cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Nhu cầu thực tế của người dùng tại thủ đô cũng bắt đầu thay đổi. Anh Hoàng Văn An - một sinh viên đang sinh sống, học tập tại Hà Nội chia sẻ rằng, bản thân mình đang tìm mua xe điện không hẳn vì những biến động gần đây của giá xăng dầu, mà đơn giản sử dụng xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng đang dần trở thành xu thế chung.

Anh An cho biết: "Quãng đường từ nhà đến trường dài 13km, mỗi tuần cả đi học, đi chơi tôi phải đổ 2 lần xăng. Như việc mấy ngày trước giá xăng tăng cao, tổng chi phí cho xăng dầu của tôi rơi vào khoảng 140.000 đồng. Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất hướng tôi đến việc mua xe điện đó là lộ trình hạn chế xe máy xăng tại Vành đai 1 và kế hoạch mở rộng ra Vành đai 2, Vành đai 3, nhằm bảo vệ môi trường. Cá nhận tôi nhận thấy đây cũng là xu thế chung và là động lực để người dân sớm chuyển đổi sang phương tiện xanh".

Bên cạnh VinFast, tại các đại lý khác của Yadea và Dat Bike ở Hà Nội cũng cho thấy kịch bản tương tự khi lượng khách tăng đột biến thời gian gần đây.

"Có nhiều khách gọi điện hỏi xe những ngày qua, có khách cọc ngay, có khách hỏi tham khảo, nhưng nhìn chung là đợt này khách hàng quan tâm đến xe điện nhiều, đặc biệt là những mẫu xe mới", nhân viên cửa hàng xe máy điện Yadea trên đường Láng cho hay.

Khách hàng đến hỏi mua xe máy điện tại 1 đại lý của Yadea.

Tại TP.HCM, tình hình thị trường cũng diễn biến rất sôi động với cảnh người dân xếp hàng bốc số để mua xe.

Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương. Nhân viên cửa hàng xác nhận số lượng khách đến mua xe trong những ngày gần đây tăng gấp 3 đến 4 lần so với giai đoạn trước đó. Đại diện đại lý này cho biết trước đây trung bình mỗi ngày họ chỉ đón khoảng 10 khách, nhưng hiện tại con số này đã tăng lên đáng kể.

Mẫu xe Evo với hệ thống đổi pin là dòng sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn nhất từ phía người dùng tại TP HCM. Trong ngày 11/3, một cửa hàng dự kiến bán ra khoảng 30 chiếc xe loại này. Những khách hàng đến sau thường phải chấp nhận đặt cọc và chờ đợi lô xe mới.

Xe máy điện Dat Bike ở TP.HCM cũng ghi nhận lượt khách tăng đột biến.

Không riêng gì các thương hiệu lớn, các cửa hàng xe máy điện của Dat Bike trên đường Trần Hưng Đạo hay Yadea trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng ghi nhận lượng khách ra vào đông đúc.

Nhân viên bán hàng tại các địa điểm này cho biết, số lượng người đến xem và hỏi thông tin về xe điện tăng lên nhiều lần so với trước đây. Đa số khách hàng đều bày tỏ mong muốn chuyển sang xe điện để giảm bớt gánh nặng chi phí khi giá xăng liên tục dao động ở mức cao.

Các chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp và miễn phí lệ phí trước bạ cũng đang là yếu tố cộng hưởng thúc đẩy quyết định mua sắm của người dân tại thành phố.