ShopeeFood triển khai chương trình hỗ trợ phí xăng cho tài xế trên toàn quốc

Theo đó, từ ngày 11/3 đến 20/3/2026, ShopeeFood triển khai chương trình "Hỗ trợ phí xăng theo ngày" dành cho các tài xế thỏa mãn điều kiện trên toàn quốc. Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa có thể dao động từ 20.000 đồng - 40.000 đồng/ngày tùy theo loại hình hoạt động và hiệu suất mỗi ngày của tài xế.

Chương trình được áp dụng song song với các chính sách hỗ trợ cải thiện thu nhập định kỳ hiện có trên nền tảng và được triển khai từ ngân sách của ShopeeFood, nhằm san sẻ một phần chi phí và tiếp thêm động lực để giúp đội ngũ tài xế yên tâm hoạt động.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ tài xế, ShopeeFood còn đang nỗ lực bình ổn mức phí giao hàng nhằm hạn chế tối đa những tác động đến trải nghiệm đặt món của người dùng, qua đó giúp duy trì chất lượng dịch vụ ổn định giữa bối cảnh chi phí nhiên liệu còn nhiều biến động.

Đại diện ShopeeFood cho biết: "Với mô hình vận hành dựa trên hệ sinh thái nhiều bên gồm đối tác nhà hàng, người dùng và tài xế, ShopeeFood thường xuyên theo dõi những biến động của thị trường, bao gồm chi phí nhiên liệu nhằm chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời; qua đó góp phần duy trì sự cân bằng và bền vững cho hệ sinh thái, đảm bảo ưu tiên trải nghiệm khách hàng cũng như sự ổn định thu nhập của các đối tác."

Chương trình hỗ trợ được triển khai ngay trong giai đoạn giá xăng dầu liên tục biến động, thể hiện cam kết đồng hành cùng đối tác tài xế của ShopeeFood, đồng thời cho thấy khả năng phản ứng nhanh và vận hành linh hoạt của nền tảng. Tài xế có thể xem thông tin chi tiết về chương trình hỗ trợ được cập nhật trực tiếp trên Ứng dụng Đối tác tài xế và Fanpage Cộng đồng Tài xế ShopeeFood.

ShopeeFood nỗ lực ổn định thu nhập cho đối tác tài xế, đồng thời bình ổn phí giao hàng, qua đó duy trì trải nghiệm đặt món thuận tiện và liền mạch cho người dùng.

Trong thời gian tới, ShopeeFood sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thị trường để kịp thời triển khai các giải pháp vận hành phù hợp, không chỉ giúp đối tác yên tâm hoạt động mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm đặt món thuận tiện và tin cậy cho người dùng.