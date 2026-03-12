Giá dầu thế giới lại vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh trở lại và vượt mốc tâm lý 100 USD/thùng trong bối cảnh lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Dù các quốc gia tiêu thụ lớn đã tuyên bố giải phóng lượng dự trữ dầu kỷ lục, thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng những biện pháp này có thể nhanh chóng bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung.

Trong phiên giao dịch, giá dầu Brent – chuẩn dầu thô toàn cầu – tăng khoảng 8,88%, chạm mốc 100 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng mạnh 8,8%, lên khoảng 95 USD/thùng.

Đà tăng mạnh diễn ra ngay cả khi Tổ chức IEA công bố kế hoạch giải phóng khẩn cấp lượng dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử nhằm hạ nhiệt thị trường. Theo thông báo ngày thứ Tư 11/3, 32 quốc gia thành viên của tổ chức này sẽ cùng phối hợp xuất kho khoảng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược.

Đây được xem là đợt rút dự trữ lớn nhất kể từ khi IEA được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ gắn với 1973 Oil Crisis.

Riêng Mỹ cho biết sẽ giải phóng khoảng 172 triệu thùng từ Strategic Petroleum Reserve (SPR) – kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết hoạt động vận chuyển dầu có thể bắt đầu ngay trong tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày để hoàn tất.

Tuy vậy, thị trường dầu mỏ dường như không phản ứng tích cực với thông tin này. Giá dầu vẫn tiếp tục leo thang khi các nhà giao dịch lo ngại rằng lượng dầu dự trữ được tung ra sẽ không đủ để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung nếu tình hình tại Trung Đông tiếp tục xấu đi.

Theo ông Pavel Molchanov, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Raymond James, tâm lý thị trường hiện đang bị chi phối mạnh bởi yếu tố bất ổn.

“Giá cả hiện tại phản ánh trạng thái hoảng loạn. Có rất nhiều cảm xúc, nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn đang được phản ánh vào giá dầu”, ông nhận định.

Trong khi đó, ông Saul Kavonic, chuyên gia phân tích năng lượng của MST Marquee, cho rằng lượng dầu dự trữ mà IEA tung ra sẽ giúp bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường, nhưng vẫn chỉ đủ bù đắp một phần nhỏ so với quy mô thiếu hụt hiện nay.

Theo ước tính của ông Kavonic, việc gián đoạn dòng chảy dầu qua Strait of Hormuz có thể khiến thị trường thiếu hụt tới 20 triệu thùng mỗi ngày, trong khi lượng dầu dự trữ được giải phóng chỉ có thể bù đắp khoảng một phần tư con số này.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu từ khu vực Vịnh Ba Tư ra thị trường quốc tế. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây ra cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng.

Ngoài ra, một yếu tố khác khiến thị trường tiếp tục bất ổn là sự không chắc chắn về thời gian vận chuyển dầu từ các kho dự trữ ra thị trường. Dù quy mô giải phóng dự trữ là chưa từng có, IEA vẫn chưa công bố chi tiết về tốc độ phân phối dầu cũng như kế hoạch hậu cần cụ thể.

Theo ông Molchanov, có thể phải mất từ 60 đến 90 ngày để lượng dầu này thực sự được đưa ra thị trường, lâu hơn nhiều so với kỳ vọng của giới giao dịch về tác động giảm giá ngay lập tức.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài, giá dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí tăng mạnh hơn trong thời gian tới.