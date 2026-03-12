UAE, Kuwait cam kết hỗ trợ tối đa năng lượng cho Việt Nam: Các 'ông lớn' Trung Đông đang nắm giữ kho báu trữ lượng khủng ra sao?

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh đã có những cam kết quan trọng nhằm hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam.

Theo thông tin được công bố sau các cuộc điện đàm cấp cao, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng của Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định nguồn cung trong ngắn hạn cũng như lâu dài.

Trước đó, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah cũng thống nhất việc nước này xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam.

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục biến động và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu gia tăng. Trung Đông vốn được xem là “trái tim năng lượng” của thế giới khi nắm giữ phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, trong đó UAE và Qatar là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong hệ thống cung ứng năng lượng quốc tế.

Về dầu mỏ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nằm trong nhóm những quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới. Theo các thống kê năng lượng quốc tế, UAE hiện sở hữu khoảng 113 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, đứng trong top đầu toàn cầu.

Phần lớn trữ lượng này tập trung tại tiểu vương quốc Abu Dhabi – trung tâm sản xuất dầu khí lớn nhất của nước này. Với quy mô tài nguyên dồi dào cùng hệ thống khai thác hiện đại, UAE hiện là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô lớn của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Bên cạnh dầu mỏ, UAE còn sở hữu khoảng 215 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên, chủ yếu tập trung tại Abu Dhabi.

Về phần Kuwait, quốc gia này cũng đang sở hữu tới 102 tỷ thùng dầu, vừa nắm trong tay trữ lượng dồi dào vừa có lợi thế về khả năng khai thác.﻿

UAE và Kuwait nắm giữ trữ lượng dầu mỏ lớn hàng đầu thế giới.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, năm ngoái, Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tại UAE, Qatar, lần lượt 68-175 triệu USD. Ngoài ra, UAE cũng bán cho Việt Nam 187 triệu USD các sản phẩm khác từ dầu mỏ. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% sản lượng nhập khẩu.﻿

Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD, sử dụng phần lớn nguyên liệu đầu vào là dầu thô từ Kuwait. Nhà máy này cùng với Lọc hóa dầu Dung Quất hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa.﻿

Việc các quốc gia giàu tài nguyên năng lượng như Qatar, UAE và Kuwait khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động.

Đối với Việt Nam, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên lớn như Qatar và UAE không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng mà còn góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.