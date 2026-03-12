Người dùng tìm giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, Lynk & Co tung ưu đãi tháng 3

Nắm bắt xu hướng này, Lynk & Co triển khai loạt chính sách bán hàng trong tháng 3 nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe trong danh mục sản phẩm.

Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng của quá trình điện hóa khi người tiêu dùng đã mua khoảng 20,53 triệu xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện (BEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe pin nhiên liệu. Con số này tăng khoảng 26% so với năm trước, cho thấy nhu cầu đối với các phương tiện sử dụng năng lượng điện vẫn tiếp tục gia tăng.

Sự xuất hiện của mẫu xe điện hóa Lynk & Co 08 EM-P trong danh mục sản phẩm áp dụng ưu đãi cũng cho thấy định hướng của Lynk & Co trong việc đáp ứng xu hướng chuyển dịch của ngành ô tô, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng khi cân nhắc các giải pháp di chuyển tiết kiệm chi phí vận hành.

Cụ thể, khách hàng mua xe Lynk & Co 08 EM-P trong tháng 3 sẽ được tặng bộ sạc cầm tay 3,5 kW, bộ sạc treo tường 7,4 kW cùng gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 80.000 km. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Lynk & Co được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới The Next Day, được thể hiện rõ nét bởi cụm đèn định vị ban ngày "Dawn Light" trên nắp capô. Xe còn sở hữu cửa kính không viền thời thượng đặc trưng của các dòng xe cao cấp, cùng hệ cửa sổ trời toàn cảnh diện tích lên tới 1,1 m2 với khả năng cản tia hồng ngoại và tia UV. Đặc biệt, nhờ sử dụng hệ truyền động EM-P Super Hybrid, theo ước tính chi phí năng lượng phải chi trả của Lynk & Co 08 EM-P trong một năm với quãng đường lên tới 20.000 km chỉ ở mức 21,6 triệu đồng, thấp hơn khoảng 40 - 55% so với các SUV chạy xăng/dầu trong phân khúc. Nếu chỉ sử dụng chế độ thuần điện, con số này sẽ còn thấp hơn đáng kể. Đặc biệt, mẫu D-SUV của nhà Lynk & Co còn có chu kỳ bảo dưỡng dài tới 20.000 km, đảm bảo tiết kiệm thời gian và tang sự thư thái cho chủ nhân.

Lynk & Co 08 EM-P (Ảnh: DNCC)

Mặc dù chỉ sử dụng động cơ xăng truyền thống, khách hàng mua mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06 vẫn được hãng tặng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm.

Lynk & Co 06 thuộc phân khúc SUV cỡ B, hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế cá tính và nhiều trang bị công nghệ, từng tham gia hành trình kiểm chứng độ bền hơn 100.000 km tại Việt Nam trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Đây là mẫu xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm BMA do Geely và Volvo đồng phát triển, được minh chứng về độ an toàn vượt trội qua hàng loạt sự vụ thực tế trên toàn cầu, điển hình là vụ tai nạn gần đây ở Thành phố Hồ Chí Minh khi chiếc xe lật 6 vòng nhưng 4 hành khách trên xe, bao gồm một em bé mới 4 tháng tuổi vẫn an toàn và không chịu đa chấn thương.

Lynk & Co 06 (Ảnh: DNCC)

Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp, Lynk & Co Việt Nam cũng triển khai chương trình hỗ trợ tài chính với lãi suất 4,99% cố định trong 6 tháng đầu dành cho khách hàng mua xe trả góp. Ngoài ra, hãng còn áp dụng chương trình thu cũ đổi mới thông qua hệ thống Carpla, hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi giao dịch.

Các chuyên gia nhận định năm 2026 có thể là giai đoạn nhiều biến động của thị trường xe điện khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều hãng xe đang giới thiệu các mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhằm mở rộng tệp khách hàng, trong khi một số nhà sản xuất điều chỉnh chiến lược điện hóa.

Xu hướng phát triển cũng có sự phân hóa giữa các thị trường: một số quốc gia tiếp tục thúc đẩy xe điện, trong khi những nơi khác quay lại ưu tiên nhiên liệu truyền thống. Trong bức tranh đó, các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo dưỡng miễn phí và ưu đãi tài chính được xem là yếu tố giúp Lynk & Co gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam.