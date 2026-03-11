Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), hãng xe điện VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 tiêu thụ tổng cộng 32.261 xe các loại. Con số này đánh dấu mức sụt giảm khoảng 45,2% so với doanh số 58.919 xe đạt được trong tháng 1 trước đó.

Ở nhóm 10 mẫu xe có doanh số cao nhất ghi nhận sự áp đảo hoàn toàn đến từ xe điện VinFast. Cụ thể, mẫu xe mini SUV VinFast VF 3 tiếp tục duy trì sức hút lớn đối với người tiêu dùng trong nước.

Kết thúc tháng 2, mẫu xe này đạt doanh số 2.274 chiếc và giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh phân khúc xe đô thị đang có sự cạnh tranh từ nhiều dòng xe giá rẻ khác. Đứng ngay sau VF 3 là mẫu xe điện MPV cỡ trung VinFast Limo Green với 1.808 xe bàn giao tới tay khách hàng.

VinFast VF 5 giữ vị trí thứ 3 với lượng tiêu thụ đạt 1.601 xe trong tháng. Mẫu xe điện này duy trì phong độ ổn định nhờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị và kinh doanh dịch vụ. Hai vị trí tiếp theo trong nhóm 5 xe dẫn đầu lần lượt thuộc về VinFast VF MPV 7 với 1.165 xe và VinFast VF 6 với 1.042 xe.

Xe điện áp đảo xe xăng.

Việc thương hiệu ô tô nội địa bao trọn cả 5 vị trí cao nhất cho thấy sự ưu tiên lựa chọn xe điện của khách hàng so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống tại thời điểm này.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe có sức mua tốt nhất. Mẫu xe do Thaco lắp ráp đạt doanh số 1.008 xe và đứng ở vị trí thứ 6. Đây cũng là mẫu xe duy nhất không thuộc thương hiệu VinFast vượt qua mốc 1.000 xe trong tháng 2.

Phân khúc bán tải ghi nhận sự xáo trộn bất ngờ khi Toyota Hilux vươn lên vị trí thứ 7. Mẫu xe nhập khẩu này đạt doanh số 871 xe và lần đầu tiên vượt qua đối thủ trực tiếp là Ford Ranger trong danh sách nhóm xe bán chạy. Mẫu xe bán tải đến từ Mỹ xếp ở vị trí thứ 8 với 809 xe bán ra.

VinFast cũng góp mặt thêm một đại diện nữa ở vị trí thứ 9 là mẫu crossover hạng C VinFast VF 7 với 807 xe. Vị trí cuối cùng trong danh sách thuộc về Ford Everest với doanh số 747 xe. Mẫu SUV hạng D này tiếp tục duy trì được tệp khách hàng ổn định nhờ ưu thế về công nghệ và khả năng vận hành đường trường.

Điểm chung của danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 2/2026 là sự vắng bóng hoàn toàn của các dòng xe sedan gầm thấp. Người tiêu dùng Việt Nam đang dành sự ưu tiên tuyệt đối cho các mẫu xe gầm cao đa dụng từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn.

Sự đa dạng về phân khúc từ xe siêu nhỏ, MPV đến xe bán tải và SUV cho thấy thị trường đang phân hóa mạnh mẽ. Xe điện không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành phân khúc chủ đạo chi phối thứ hạng doanh số trên toàn thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.