Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu chở 63.000 tấn LNG rời 'chảo lửa' Trung Đông về tới TPHCM

11-03-2026 - 19:23 PM | Thị trường

Chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự bùng phát, vận chuyển 63.000 tấn LNG của PV GAS đã cập cảng TPHCM an toàn.

Ngày 11/3, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) cho biết, chuyến tàu vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - đơn vị thành viên của PetroVietnam) trong năm 2026 vừa cập cảng an toàn tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).

Tàu chở 63.000 tấn khí LNG đã cập kho cảng Thị Vải vào ngày 10/3. Ảnh: PV GAS.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 10/3, tàu FAT’H AL KHAIR chở 63.000 tấn LNG (tương đương 87 triệu Sm3 khí tự nhiên) cập cảng tại Kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS. Lô hàng LNG này đã được xếp hàng ngày 26/2 và an toàn cập cảng sau hành trình vận chuyển quốc tế.

Chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự bùng phát, đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Theo PetroVietnam, chuyến tàu LNG đầu tiên của PV GAS trong năm 2026 cập cảng an toàn không chỉ mang ý nghĩa về mặt cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, mà còn là tín hiệu tích cực cho hoạt động nhập khẩu LNG của PetroVietnam trong năm 2026, trong bối cảnh đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nguồn LNG từ tàu FAT’H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải, cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á


Theo An Yên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mất gần nửa doanh thu cho mỗi cuốc xe do giá xăng tăng mạnh: Tài xế Grab nói nếu không tăng giá dịch vụ sẽ phải bỏ nghề

Mất gần nửa doanh thu cho mỗi cuốc xe do giá xăng tăng mạnh: Tài xế Grab nói nếu không tăng giá dịch vụ sẽ phải bỏ nghề Nổi bật

Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á Nổi bật

Dịch vụ giao hàng đồng loạt tăng giá, áp dụng 'phụ phí xăng dầu'

Dịch vụ giao hàng đồng loạt tăng giá, áp dụng 'phụ phí xăng dầu'

18:21 , 11/03/2026
Xe ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam ra mắt phiên bản mới: trang bị xịn xò, sẵn sàng thay thế Honda LEAD

Xe ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam ra mắt phiên bản mới: trang bị xịn xò, sẵn sàng thay thế Honda LEAD

18:16 , 11/03/2026
Doanh nghiệp 'đứng ngồi không yên' vì giá thép 'nhảy múa' theo xăng dầu

Doanh nghiệp 'đứng ngồi không yên' vì giá thép 'nhảy múa' theo xăng dầu

17:35 , 11/03/2026
Tài xế Grab, Be sốt ruột giá xăng dầu, lo chi phí 'bào mòn' thu nhập

Tài xế Grab, Be sốt ruột giá xăng dầu, lo chi phí 'bào mòn' thu nhập

17:30 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên