Tàu chở 63.000 tấn LNG rời 'chảo lửa' Trung Đông về tới TPHCM

Ngày 11/3, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) cho biết, chuyến tàu vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - đơn vị thành viên của PetroVietnam) trong năm 2026 vừa cập cảng an toàn tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).

Tàu chở 63.000 tấn khí LNG đã cập kho cảng Thị Vải vào ngày 10/3. Ảnh: PV GAS.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 10/3, tàu FAT’H AL KHAIR chở 63.000 tấn LNG (tương đương 87 triệu Sm3 khí tự nhiên) cập cảng tại Kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS. Lô hàng LNG này đã được xếp hàng ngày 26/2 và an toàn cập cảng sau hành trình vận chuyển quốc tế.

Chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự bùng phát, đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Theo PetroVietnam, chuyến tàu LNG đầu tiên của PV GAS trong năm 2026 cập cảng an toàn không chỉ mang ý nghĩa về mặt cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, mà còn là tín hiệu tích cực cho hoạt động nhập khẩu LNG của PetroVietnam trong năm 2026, trong bối cảnh đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nguồn LNG từ tàu FAT’H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải, cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.



