Mất gần nửa doanh thu cho mỗi cuốc xe do giá xăng tăng mạnh: Tài xế Grab nói nếu không tăng giá dịch vụ sẽ phải bỏ nghề

“Chuyến đi hơn 230.000 đồng nhưng tôi chỉ nhận về khoảng 146.000 đồng. Chạy sang đó xong mà phải chạy xe rỗng về thì coi như không còn bao nhiêu vì tiền xăng cao quá”, một tài xế chạy xe công nghệ Grab khi trò chuyện với khách trong chuyến đi gần đây. Câu chuyện phản ánh phần nào áp lực chi phí mà nhiều tài xế đang phải đối mặt khi giá xăng tăng mạnh.

Theo tài xế này, khi tham gia nền tảng gọi xe, người lái phải chia doanh thu cho nhiều bên. Riêng phí sử dụng ứng dụng đã chiếm khoảng 33% giá cước mỗi chuyến. Ngoài ra, tài xế còn phải đăng ký hoạt động thông qua hợp tác xã hoặc công ty vận tải và đóng phí định kỳ. Bên cạnh đó là chi phí lắp đặt và duy trì thiết bị định vị, cũng phải trả hàng tháng hoặc hàng năm.

“Cộng ba khoản này lại thì gần 50% tiền cước đã phải chi ra rồi”, tài xế nói.

Phần còn lại của doanh thu phải dùng để trang trải nhiều chi phí vận hành như khấu hao xe, tiền xăng, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng. Trong khi đó, các rủi ro phát sinh như bị xử phạt giao thông hoặc va chạm đều do tài xế tự chịu.

Tài xế lấy ví dụ chuyến xe đi Ecopark với giá cước khoảng hơn 230.000 đồng, nhưng số tiền thực nhận chỉ khoảng 146.000 đồng. Tuy nhiên, nếu tính cả chiều chạy xe rỗng quay về và chi phí nhiên liệu, khoản thu gần như không còn đáng kể.

“Giá xăng hôm nay tôi đổ đã lên hơn 29.000 đồng một lít. Thậm chí không đổ được ngay mà còn phải xếp hàng, lại mất thêm nhiều thời gian thay vì có thêm chuyến”, người này cho biết.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, nhiều tài xế xe công nghệ cho biết thu nhập thực tế đang bị ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt với những chuyến đi xa nhưng khó kiếm khách chiều về.

Trước tình hình này, một số nền tảng gọi xe đã triển khai các chương trình hỗ trợ tài xế.

Mới đây, Grab thông báo áp dụng chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho đối tác tài xế trong giai đoạn giá xăng tăng. Theo đó, tài xế ô tô tại Hà Nội và TP.HCM có thể nhận khoản thưởng tối đa tương đương 7% doanh thu mỗi tuần, trong khi tài xế tại các địa phương khác có mức thưởng tối đa khoảng 5%.

Đối với tài xế xe máy, mức hỗ trợ tối đa khoảng 135.000 đồng mỗi tuần tại Hà Nội và TP.HCM và khoảng 104.000 đồng tại các tỉnh, thành khác.

Theo Grab, khoản hỗ trợ này được trích từ ngân sách của doanh nghiệp nhằm chia sẻ một phần chi phí nhiên liệu với tài xế trong giai đoạn giá xăng biến động mạnh.

Song song với đó, nền tảng này cũng tiếp tục khuyến khích tài xế chuyển sang sử dụng xe điện. Theo doanh nghiệp, việc chuyển đổi phương tiện có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, từ đó cải thiện thu nhập trong dài hạn.

Ngoài các chương trình hỗ trợ trực tiếp, Grab cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hệ thống phân bổ cuốc xe nhằm tăng cơ hội nhận chuyến cho tài xế.

Trong bối cảnh giá xăng tiến sát mốc 30.000 đồng/lít, bài toán chi phí đang trở thành thách thức lớn với nhiều tài xế xe công nghệ. Các chương trình hỗ trợ từ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực trước mắt, trong khi xu hướng chuyển sang phương tiện điện được xem là giải pháp lâu dài để ổn định chi phí vận hành.