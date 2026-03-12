Giá xăng giảm sâu: Tài xế phấn khởi, trạm xăng vắng khách

Sau kỳ điều hành giá xăng dầu mới nhất, thị trường nhiên liệu trong nước ghi nhận mức giảm khá sâu. Theo điều chỉnh của cơ quan quản lý, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít, trong khi xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít xuống còn khoảng 25.240 đồng/lít. Không chỉ xăng, nhiều mặt hàng dầu cũng giảm mạnh. Dầu diesel giảm hơn 4.200 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít – mức giảm được xem là khá hiếm trong những kỳ điều hành gần đây. Giá xăng giảm, tâm lý người dân đặc biệt là giới tài xế khá vui mừng.

Trạm xăng tại Phường Nam Từ Liêm sáng ngày 12-3. Ảnh: TC

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 67, vị trí cây xăng nằm bên hông bến xe Mỹ Đình, theo chiều xe ra. Đây là cây xăng thường thu hút lượng người đến đổ xăng đông nhất khu vực Mỹ Đình. Tuy nhiên, tại thời điểm 9 giờ sáng 12/3 không có hàng người xếp hàng chờ mua xăng. Tại cây xăng này, hàng xe máy có khoảng gần 20 xe đang xếp hàng thứ tự với 3 vòi bơm xăng. Tại đây, nhiều người mua xăng tỏ rõ ngạc nhiên vì cây xăng vắng khách nhiều so với cách đây 2,3 hôm.

Chị Thu Hằng (thường trú tại đường Lê Đức Thọ) là người thường xuyên đổ xăng tại cây xăng này cho biết, đây là khu vực bến xe nên thời điểm nào trong ngày cũng đông, nhưng hôm nay thì vắng hơn cả ngày thường.

Nhân viên cây xăng cũng nhìn nhận, thông tin giá xăng giảm trong đêm 11/3 có thể là nguyên nhân khiến người dân không còn tâm lý tích trữ mua xăng lo giá xăng còn tiếp tục tăng. Ghi nhận tại 1 số cây xăng khu vực Phường Hà Đông, Phường Láng thì người dân không còn chen chúc xếp hàng khi mua xăng.

Chị Phùng Thị Tú Anh ở Phường Láng cho biết: Sáng nay tôi đi đổ xăng thì thấy giá xăng đã giảm, lượng người xếp hàng cũng không quá đông. Những hôm trước xăng gần 30.000 đồng/lít, tôi thường chỉ đổ khoảng 50.000–70.000 đồng để chạy tạm. Nhưng hôm nay thấy giá giảm mạnh nên tôi đã đổ đầy bình.

Trạm xăng tại xã Bình Xuyên, Phú Thọ. Ảnh: L.H

Anh Nguyễn Thanh Tùng ở Phường Từ Liêm, một tài xế xe dịch vụ giao hàng chia sẻ: Trong bối cảnh doanh nghiệp vận tải chịu áp lực chi phí, việc giá nhiên liệu giảm là tín hiệu tích cực. Chỉ cần giá xăng dầu giảm một chút là chúng tôi đã có thể tiết kiệm khá nhiều. Vì hàng ngày đều phải di chuyển khắp thành phố để giao hàng nên con số tính ra rất lớn".

Giá xăng giảm nhưng lượng phương tiện đến đổ xăng cũng giảm hơn so với ngày hôm qua. Ảnh: TC

Tương tự việc giá xăng, dầu với giới tài xế xe tải được ví như vừa kí được một hợp đồng lớn. Không giấu được cảm xúc, chị Nguyễn Thị Nga chủ cơ sở dịch vụ vận tải Tam Đảo – Phú Thọ vui mừng cho biết, cơ sở của gia đình chị chuyên chạy chở hàng từ tuyến Phú Thọ đi Lào Cai và ngược lại.Trung bình mỗi một xe tải tiêu thụ vài chục lít dầu cho 1 chuyến chính vì vậy, giá dầu giảm hơn 4.000 đồng/lít thì chi phí mỗi chuyến cũng giảm vài trăm nghìn đồng.

Cũng theo chị Nga, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vận tải đang chịu áp lực chi phí, việc giá nhiên liệu giảm là tín hiệu tích cực.

“Chỉ cần giá dầu giảm một chút là doanh nghiệp đã có thể tiết kiệm khá nhiều. Vì xe chạy liên tục, tính ra cả tháng là con số lớn,” chị Nga chia sẻ.

Giá xăng giảm mạnh nhưng theo ghi nhận tại các cây xăng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Tại cây xăng Thanh Tùng tại địa phận xã Bình Xuyên – Phú Thọ anh Kim Văn Nam, nhân viên bán hàng cho biết, dù giá xăng giảm nhưng cây xăng vẫn hoạt động bình thường và không có chuyện giới hạn số lượng mua hàng của khách.

Giá xăng giảm nhiều người dân tỏ ra phấn khởi và vui mừng vì giảm bớt được gánh nặng chi phí. Ảnh: TC

Cũng theo anh Nam trong ngày 12/3 dù giá xăng giảm nhưng lượng người đến đổ xăng vẫn không có biến động so với ngày hôm qua (11/3). Lý do anh Nam cho biết, hiện các thông tin về điều hành, quản lý cũng như thị trường được phản ánh khá rõ nét trên truyền thông do vậy người dân nắm được thông tin nên không có tâm lý mua hàng để tích trữ.

Không chỉ Phú Thọ ngay tại Hà Nội mấy ngày trước đã xảy ra tình trạng đông khách cục bộ nhưng theo ghi nhận trong buổi sáng ngày 12/3 các cây xăng tại các khu vực như: Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Trì…khá thông thoáng.