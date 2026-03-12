Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giải độc đắc xổ số miền Nam tiếp tục lập “kỷ lục” tại 1 đại lý

12-03-2026 - 14:57 PM | Thị trường

Trong vòng 2 tháng, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã "nổ" 15 lần tại một đại lý vé số.

Trưa 12-3, mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số ở miền Tây.

Giải độc đắc xổ số miền Nam tiếp tục lập “kỷ lục” tại 1 đại lý - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-3, giải độc đắc (dãy số 940018) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Thông tin giải độc đắc tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ lập tức gây "sốt" cộng đồng mạng.

Bởi lẽ, chỉ trong vòng 2 tháng qua, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam liên tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ đến 15 lần.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu trúng lần thứ 3 tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 7-2, giải độc đắc (dãy số 948791) cũng trúng tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 725746) lại "nổ" tại đại lý vé số Hổ…

Gần đây nhất là vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 927874) được xác định trúng tại tỉnh cà Mau và TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu lại là đại lý vé số Hổ.

Theo Thu Tâm

Người lao động

