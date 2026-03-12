Phát hiện nhiều tàu chở dầu cỡ lớn đang bốc dỡ hàng tại Iran, đi qua eo biển Hormuz

Dầu thô của Iran vẫn tiếp tục chảy qua eo biển Hormuz với tốc độ gần như bình thường ngay cả khi các cuộc tấn công liên quan đến Tehran nhằm vào các tàu thuyền trong tuyến đường thủy hẹp này đã làm giảm mạnh xuất khẩu từ các nước vùng Vịnh khác, theo một đánh giá của Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu chở dầu.

Iran đã xuất khẩu khoảng 13,7 triệu thùng dầu thô kể từ khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công vào nước này vào ngày 28/2, theo phân tích từ TankerTrackers.com, một công ty tình báo hàng hải chuyên theo dõi cái gọi là "hạm đội bóng tối”. Dịch vụ theo dõi tàu Kpler ước tính xuất khẩu của Iran trong 11 ngày đầu tháng 3 thậm chí còn cao hơn, khoảng 16,5 triệu thùng.

Iran đã trả đũa các cuộc tấn công của Israel và Mỹ bằng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông, khiến việc vận chuyển của các tàu không thuộc Iran qua “cửa ngõ” này gần như bị đình trệ. Các nhà sản xuất trong khu vực buộc phải cắt giảm sản lượng.

Việc dòng chảy dầu của Iran vẫn vận hành bình thường trái ngược hoàn toàn với những gì đã xảy ra trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, bao gồm việc phong tỏa hải quân quốc gia Mỹ Latinh này và bắt giữ các tàu cố gắng vào hoặc ra khỏi vùng biển Venezuela.

"Tôi ngạc nhiên, với việc họ đã bắt giữ thành công các tàu liên quan đến Venezuela vào tháng 12 năm ngoái, khi Mỹ đã không khởi động một chiến dịch tương tự trước khi bắt đầu cuộc xung đột này, hoặc chưa làm như vậy vào thời điểm này," David Tannenbaum, giám đốc tại công ty tư vấn Blackstone Compliance Services, cho biết.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn các tàu chở dầu liên kết với Iran có thể dẫn đến nhiều cuộc tấn công hơn vào các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhà phân tích dầu khí và vận tải biển Matias Togni của Next Barrel cho biết.

Chừng nào Iran còn di chuyển các tàu của mình qua khu vực này, Iran sẽ có động cơ để giữ cho eo biển Hormuz mở ít nhất ở một mức độ nào đó, James Lightbourn, nhà tài chính vận tải biển và người sáng lập Cavalier Shipping, cho biết. "Nếu Mỹ tịch thu các tàu chở dầu, điều đó sẽ khiến Iran mất ít hơn so với việc đóng cửa hoàn toàn eo biển (như bằng thủy lôi)", Lightbourn nói.

Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu Washington có kế hoạch hành động nào chống lại xuất khẩu dầu của Iran hay không.

Dữ liệu từ TankerTracker.com và Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của Iran đạt từ 1,1 triệu thùng/ngày đến 1,5 triệu thùng/ngày từ ngày 28/2 đến ngày 11/3. Theo số liệu của Kpler, xuất khẩu trung bình của nước này năm ngoái là 1,69 triệu thùng/ngày.

Tốc độ này có thể tăng lên trong những ngày tới. Nhiều tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCR), loại tàu chở dầu lớn nhất đang hoạt động, vẫn đang bốc dỡ dầu tại trung tâm xuất khẩu đảo Kharg của Iran, theo hình ảnh vệ tinh mà TankerTrackers.com trích xuất được.

Trước các cuộc tấn công ngày 28/2, Iran đã tăng cường xuất khẩu lên khoảng 2,17 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 2 để chuẩn bị cho hành động quân sự của Israel và Mỹ, dữ liệu của Kpler cho thấy. Lượng xuất khẩu dầu kỷ lục từ Iran đạt khoảng 3,79 triệu thùng mỗi ngày trong tuần từ ngày 16/2, dữ liệu cho thấy.

Sáu tàu chở dầu thô đã rời Iran kể từ ngày 28/2, bao gồm cả tàu Cuma bị Mỹ trừng phạt, đã khởi hành trong tuần này, theo phân tích từ Kpler và Lloyd's List Intelligence. Hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng, cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã rời Iran hôm 6/3 sau khi bốc dỡ hàng hóa, Reuters đưa tin trước đó.

Ít nhất 11 triệu thùng dầu thô đã được vận chuyển ra khỏi Iran, với bốn siêu tàu chở dầu rời Iran chở 8 triệu thùng đã đến vùng biển xung quanh Singapore, một phân tích riêng biệt cho thấy.