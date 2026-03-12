Thị trường năng lượng thế giới vừa chứng kiến biến động lớn khi giá dầu Brent tăng vọt tới 10%. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xáo trộn này bắt nguồn từ những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Thông tin về hai tàu chở dầu bị tấn công tại vùng biển Iraq đã gây tâm lý lo ngại về nguồn cung hạt nhân trên toàn cầu. Những xung đột này ngay lập tức đẩy giá dầu thô trở lại mức trên 100 USD một thùng vào sáng nay.

Sự leo thang của giá dầu thô đã làm thay đổi hoàn toàn tương quan chi phí giữa năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo. Trong năm qua, giá dầu cọ thường duy trì mức chênh lệch cao hơn khoảng 313 USD một tấn so với giá dầu diesel.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường năng lượng hiện tại đã đẩy giá dầu cọ xuống mức gần bằng hoặc thậm chí thấp hơn giá dầu diesel trong tháng này.

Theo nhận định của ông Rajesh Modi, nhà giao dịch tại Sprint Exim Pte, sự thu hẹp về khoảng cách giá đang khiến biên lợi nhuận của việc sản xuất nhiên liệu sinh học trở nên hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp.

Tinh luyện dầu cọ.

Dầu cọ hiện là nguyên liệu quan trọng hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng xanh, đặc biệt là tại Indonesia. Quốc gia này hiện giữ vị thế nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới.

Chính phủ Indonesia đang thực thi quy định bắt buộc pha trộn 40% dầu diesel sinh học từ dầu cọ vào nhiên liệu tiêu thụ. Bên cạnh đó, các nhà chức trách đã có kế hoạch cụ thể nhằm nâng tỷ lệ pha trộn này lên mức 50% trong thời gian tới.

Bà Eniya Listiani Dewi, Tổng giám đốc phụ trách năng lượng mới và tái tạo thuộc Bộ Năng lượng Indonesia, cho biết các thử nghiệm thực tế trên đường bộ đối với xe cơ giới dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm nay.

Mặc dù triển vọng nhu cầu đang tăng cao, ngành sản xuất nhiên liệu sinh học tại Đông Nam Á vẫn phải đối mặt với rủi ro cung ứng nghiêm trọng.

Việc eo biển Hormuz có nguy cơ bị đóng cửa do chiến tranh đã đẩy giá methanol tại khu vực tăng mạnh. Methanol là một thành phần hóa học không thể thiếu trong quá trình phân hủy và chuyển hóa cây trồng thành nhiên liệu.

Hiện nay, Indonesia vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn methanol nhập khẩu từ các quốc gia Trung Đông. Nếu tình hình xung đột tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí nguyên liệu phụ trợ tăng cao sẽ cản trở quá trình sản xuất thực tế.

Điều này không chỉ gây áp lực lên các nhà máy sản xuất mà còn có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng tại khu vực trong tương lai gần.