Giá bạc sáng nay tiếp đà giảm

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.189.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.288.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 85.040.000 đồng/thỏi (mua vào) và 87.680.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:01 ngày 10/3. Như vậy, giá bạc đã tiếp tục giảm gần 1 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tiếp tục giữ quanh mốc 85 đô la mỗi ounce khi các nhà đầu tư cân bằng nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, cũng như đồng đô la mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, giá bạc thời gian gần đây liên tục gặp trở ngại khi tiến sát vùng 90 USD/ounce. Đây được xem là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường, nơi lực bán thường gia tăng sau mỗi nhịp phục hồi. Việc kim loại này nhiều lần thử vượt qua nhưng chưa thành công cho thấy động lực tăng giá vẫn còn hạn chế trong ngắn hạn.﻿

Dữ liệu giá tiêu dùng tháng Hai đã xác nhận áp lực lạm phát dai dẳng và điều này, kết hợp với giá dầu tăng vọt, đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sắp cắt giảm lãi suất.

Sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 5 tuần tạo ra một môi trường đầy thách thức cho các tài sản không sinh lời, nhưng sự quan tâm của các tổ chức vẫn tiếp tục đóng vai trò là mức sàn cho giá cả.

Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân sắp tới để đánh giá xem xu hướng lạm phát hiện tại có buộc ngân hàng trung ương phải thay đổi chính sách vĩnh viễn hay không, hay liệu những áp lực này chỉ là tạm thời.

Trong ngắn hạn, theo ông Lewis, các nhịp điều chỉnh có thể kéo giá bạc lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Nếu áp lực bán gia tăng và giá rơi xuống dưới mốc 80 USD/ounce, thị trường có khả năng quay lại vùng 70 USD/ounce – khu vực từng hình thành nền tích lũy trước đó.﻿