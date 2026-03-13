Hậu quả từ cuộc xung đột Iran đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz rơi vào trạng thái tê liệt khiến chi phí logistics tăng cao và nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy khoảng 50% lượng dầu thô và 89% nguồn cung dầu mỏ, khí hóa lỏng của Ấn Độ phải đi qua eo biển Hormuz trong năm 2025. Trước tình hình khan hiếm, chính quyền Ấn Độ đã ban hành các biện pháp khẩn cấp để ưu tiên cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình và phương tiện giao thông công cộng.

Ngành công nghiệp gốm sứ tại bang Gujarat đang đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt do thiếu hụt khí propan để vận hành lò nung. Thành phố Morbi vốn tập trung 90% sản lượng gốm sứ của cả nước với khoảng 700 nhà máy đang hoạt động.

Hiện nay đã có khoảng 450 nhà máy phải tạm dừng sản xuất vì không có nhiên liệu đầu vào. Hiệp hội Gốm sứ Morbi cảnh báo rằng toàn bộ các nhà máy tại đây sẽ phải đóng cửa nếu nguồn cung propan không được khôi phục trong vòng mười ngày tới. Tình trạng này không chỉ đe dọa sản lượng nội địa mà còn làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu của khu vực.

450 nhà máy tại Ấn Độ đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất do thiếu khí đốt.

Lĩnh vực dịch vụ và lưu trú cũng ghi nhận những tổn thất nặng nề do thiếu hụt khí đốt hóa lỏng. Tại thành phố Mumbai, khoảng 20% nhà hàng và khách sạn đã tạm thời dừng hoạt động để tiết kiệm nhiên liệu.

Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Ấn Độ dự báo con số này có thể lên tới 50% trong những ngày tới nếu tình trạng khan hiếm LPG tiếp tục kéo dài trên khắp bang Maharashtra.

Nhiều cơ sở ăn uống phải thu hẹp thực đơn, cắt giảm giờ làm việc hoặc chuyển sang sử dụng bếp từ để duy trì vận hành. Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ ước tính thiệt hại kinh tế của ngành này lên tới 13 tỷ rupee, tương đương khoảng 141 triệu đô la Mỹ cho mỗi ngày ngừng trệ.

Ngành dệt may và các lĩnh vực sản xuất sử dụng dẫn xuất dầu mỏ cũng không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng. Chi phí vận chuyển container sang thị trường châu Âu đã tăng từ mức 2.300 đô la Mỹ lên hơn 3.000 đô la Mỹ.

Giá nguyên liệu polyester tăng 30% theo đà tăng của giá dầu thô khiến các doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng ngắn hạn.

Một số nhà hàng cũng phải dừng hoạt động.

Trong khi đó, các ngành sản xuất sơn và lốp cao su đang phải đối mặt với áp lực giảm biên lợi nhuận do giá nguyên liệu đầu vào leo thang. Giá dầu Brent đã có những biến động bất thường khi tăng vọt lên gần 120 đô la vào đầu tuần trước khi hạ về mức gần 100 đô la mỗi thùng vào sáng nay.

Hoạt động xuất khẩu nông sản chủ lực của Ấn Độ đang bị mắc kẹt tại các cửa ngõ giao thương. Khoảng 75% lượng gạo basmati xuất khẩu của Ấn Độ có thị trường tiêu thụ chính là các nước vùng Vịnh.

Hiện nay có khoảng 400.000 tấn gạo trị giá khoảng 400 triệu đô la Mỹ đang tồn đọng tại các cảng biển hoặc lênh đênh trên biển do không thể cập bến.

Việc đóng cửa không phận quanh khu vực xung đột diễn ra cũng buộc các hãng hàng không phải thay đổi lộ trình bay dài hơn. Tính đến ngày 5 tháng 3, các hãng hàng không Ấn Độ đã phải hủy tổng cộng 1.700 chuyến bay quốc tế, tương đương 46% tổng công suất vận hành quốc tế của họ.

Thị trường tài chính Ấn Độ cũng đang phản ứng tiêu cực trước những diễn biến bất ổn từ địa chính trị và năng lượng. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu trị giá hơn 830 tỷ rupee trong năm nay do lo ngại về triển vọng thương mại và rủi ro từ giá dầu.

Chỉ số Nifty 50 đã ghi nhận mức giảm hơn 8% trong bối cảnh định giá các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn ở mức cao. Morgan Stanley đã chính thức hạ xếp hạng tín nhiệm của thị trường Ấn Độ từ mức nên mua xuống mức giữ nguyên.

Các chuyên gia dự báo dòng vốn quốc tế có thể sẽ chuyển dịch sang các thị trường khác cho đến khi những bất ổn về năng lượng và sự gián đoạn công nghệ được kiểm soát.