Chi phí sạc xe điện chỉ bằng ly cà phê: Chuyện có thật thời bão giá

Ghi nhận thực tế tại các đô thị lớn, chi phí nhiên liệu hiện chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong chi tiêu hàng tháng. Chị Thanh Thuý (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị bắt đầu tính chuyện "đổi kênh" sang xe điện sau khi tìm hiểu về chi phí cho xe điện tiết kiệm rất nhiều.

Chung nỗi lo, anh Minh Quân (Quận 7, TP.HCM) chia sẻ: "Với xe điện, mình có thể chủ động kiểm soát chi phí ngay từ đầu, thậm chí rẻ hơn nữa nếu sạc tại nhà vào giờ thấp điểm", anh Quân tâm sự. Chính những lý do này khiến anh tìm hiểu sang các dòng xe điện cùng phân khúc trên thị trường.

Người Việt coi xe điện là "khoản đầu tư" dài hạn

Sự dịch chuyển của chị Thúy hay anh Quân không phải là cá biệt. Theo báo cáo ASEAN-6 eReadiness 2025 của PwC Việt Nam công bố đầu năm 2026, Việt Nam đang chứng kiến làn sóng điện hóa mạnh mẽ nhất khu vực với tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện hóa lên tới 84%. Đáng chú ý, tỷ trọng xe điện hóa chiếm tới 33% tổng số xe bán ra — một trong những tỷ lệ cao nhất ASEAN.

Khảo sát của Deloitte 2025 cũng chỉ ra: 71% người Việt chọn xe điện vì lý do chi phí nhiên liệu thấp. Người tiêu dùng đang thực sự coi xe điện là một "khoản đầu tư" để cắt giảm chi phí sinh hoạt dài hạn thay vì chỉ là xu hướng nhất thời.

Chi phí vận hành thực tế: Những con số "biết nói"

Để giải quyết bài toán kinh tế này, các hãng đã ra mắt thị trường Việt Nam rất nhiều mẫu xe với yếu tố tối ưu năng lượng.

Theo thông số từ nhà sản xuất, mẫu SUV thuần điện Geely EX5 sở hữu mức tiêu thụ năng lượng ấn tượng, chỉ khoảng 10,95 kWh/100km. Nếu tính theo đơn giá điện trạm sạc dân dụng (khoảng 4.000đ/kWh), chủ xe chỉ tốn khoảng 438.000 đồng cho mỗi 1.000km di chuyển.

Với một người di chuyển trung bình 50km/ngày, chi phí sạc điện chỉ rơi vào khoảng hơn 20.000 đồng — tương đương một ly cà phê bình dân nhưng mang lại sự thoải mái của một chiếc SUV hạng C rộng rãi.

Đáng chú ý, với những khách hàng muốn cắt giảm tối đa chi phí, phiên bản Geely EX5 EM-i (PHEV) sắp ra mắt chính là câu trả lời. Đây là mẫu xe Hybrid cắm sạc sử dụng hệ truyền động tiên tiến nhất, chạy thuần điện tới 170km - đủ để di chuyển cả tuần trong đô thị và kết hợp động cơ xăng cho những hành trình dài. Khi kết hợp cả pin và xăng, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới 1.500 km. Với mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp khi chạy kết hợp, Geely EX5 EM-i giúp "giảm nhiệt" hóa đơn xăng dầu xuống mức tối thiểu mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt tuyệt đối.

Bên cạnh "đàn anh" Geely EX5 EM-i, mẫu xe Geely EX2 sắp ra mắt thị trường Việt Nam cũng đang tạo nên làn sóng mới ở phân khúc xe đô thị. Xe có kích thước nhỏ gọn để linh hoạt trong phố nhưng không gian nội thất rộng ngang các dòng xe hạng B, đi kèm tầm vận hành lên đến 410km sau mỗi lần sạc đầy.

Mức tiêu thụ điện của Geely EX2 duy trì ở mức khoảng 13 kWh/100km. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần chi chưa đến 500.000 đồng tiền điện, người dùng đã có thể đi khắp thành phố trong cả tháng.

Không chỉ "ăn" ít năng lượng, hai dòng xe của Geely còn có ưu thế về chi phí hậu mãi kết hợp hệ thống trạm sạc của Tasco Auto đang phủ rộng. Mới đây, Tasco Auto đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Năng lượng Bầu trời (ESKY) — đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc nhanh. Trong giai đoạn đầu năm 2026, hai bên sẽ phát triển hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom Tasco Auto trên khắp cả nước. Sự kết hợp giữa hạ tầng sạc sẵn có và mạng lưới trạm sạc nhanh mới này tiến tới mục tiêu phủ kín toàn bộ hệ thống showroom Tasco Auto, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi vận hành xe đường dài.