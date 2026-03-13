Xe điện taxi bất ngờ giảm cước giữa lúc giá xăng tăng

Thông tin trên được đại diện Sở Xây dựng TPHCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 12/3.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh - Phó trưởng phòng Quản lý vận tải Sở Xây dựng, căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu tăng liên tiếp những ngày đầu tháng 3. So với cuối tháng 2, giá xăng đã tăng khoảng 45%, còn giá dầu tăng khoảng 59%, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải.

Ông Nguyễn Quốc Vinh đại diện Sở Xây dựng trao đổi thông tin với báo chí tại cuộc họp báo

“Chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 25-35% tổng chi phí vận hành của doanh nghiệp vận tải. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ tác động trực tiếp đến chi phí khai thác phương tiện” - ông Vinh cho biết.

Thống kê từ Sở Xây dựng cho thấy, hiện TPHCM có 2.115 tuyến vận tải hành khách cố định, do 97 đơn vị vận tải khai thác với 2.758 xe hoạt động.

Đến hết ngày 11/3, cơ quan quản lý ghi nhận 18/97 đơn vị vận tải (khoảng 18,5%) đã thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải, với mức tăng phổ biến từ 5-36%, tùy từng tuyến và từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn vẫn giữ ổn định giá cước, chưa điều chỉnh giá vé và cước vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này.

Trong khi đó, lĩnh vực taxi và xe công nghệ ghi nhận xu hướng trái chiều. Công ty Vinasun đã điều chỉnh tăng giá cước khoảng 11-12%, trong khi một số hãng taxi điện như GSM lại giảm khoảng 10% giá cước từ ngày 11-31/3 để kích cầu.

Ở lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hệ thống 179 tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM vẫn hoạt động ổn định và chưa điều chỉnh giá vé. Đặc biệt, thành phố dự kiến miễn vé trên 132 tuyến xe buýt vào ngày 15/3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với tuyến metro số 1 Metro Bến Thành - Suối Tiên, giá vé cũng tiếp tục giữ nguyên theo khung giá đã công bố và dự kiến miễn vé cho hành khách trong ngày bầu cử.

Không chỉ lĩnh vực vận tải, biến động năng lượng còn tạo áp lực lên hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Theo khảo sát nhanh của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đối với 231 doanh nghiệp, một số đơn vị đã bắt đầu chịu tác động từ chi phí logistics và nguyên vật liệu tăng cao.

Cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông đang đẩy giá năng lượng leo thang tác động đến mọi mặt đời sống xã hội

Kết quả khảo sát cho thấy, 52 doanh nghiệp (tương đương 22,5%) đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm ứng phó với chi phí nhiên liệu và vận chuyển tăng mạnh. Ngoài ra, 27 doanh nghiệp (11,7%) cho biết thời gian giao hàng đã bị kéo dài trên 10 ngày do chi phí logistics tăng cao, thậm chí nhiều tuyến vận chuyển ghi nhận mức tăng trên 30%.

Một trong những nguyên nhân chính là việc các tuyến vận tải quốc tế qua Trung Đông bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, buộc nhiều tàu hàng phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) thay vì đi qua các tuyến ngắn hơn như kênh đào Suez. Điều này khiến hành trình vận chuyển kéo dài thêm 3-4 tuần.

Trong ngắn hạn, tác động đến hoạt động sản xuất vẫn ở mức hạn chế và chưa lan rộng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhận định trong trung và dài hạn, chuỗi cung ứng linh kiện, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng nếu tình hình địa chính trị tiếp tục kéo dài.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội vận tải và doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động, đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích các doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động ổn định nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn.