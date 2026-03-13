Hé lộ diện mạo Yamaha Exciter bản mới tại Việt Nam

Theo Công báo sở hữu công nghiệp tháng 2/3036, hãng xe Yamaha vừa đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy mới.

Hồ sơ đăng ký không nêu tên cụ thể nhưng có thể nhận ra đây là Exciter bản mới. Xe có thiết kế tổng thể trùng khớp với hình ảnh từng lộ diện trên đường phố TP. HCM vào cuối năm 2025.

Từ các bản thiết kế đăng ký bảo hộ kiểu dáng, có thể thấy Yamaha Exciter 2026 sẽ có những thay đổi đáng kể về ngoại hình, đặc biệt ở khu vực đầu và đuôi xe.

Hình ảnh mẫu xe máy mới của Honda trong Công báo sở hữu công nghiệp số 455 tháng 2/ 2026.

Theo đó, phần đầu xe được làm gọn hơn. Cụm đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế lớn hơn so với phiên bản hiện hành, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày cũng được tinh chỉnh. Mặt nạ trước được vuốt nhọn kết hợp với những đường cắt xẻ táo bạo.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng có kích thước lớn hơn. Thân xe tiếp tục được làm vuốt thuôn về sau, góp phần tăng vẻ thể thao và hiện đại.

Ảnh minh họa mô phỏng thiết kế của Yamaha Exciter mới thực hiện bởi công cụ AI. Ảnh: Minh Long Motor

Hiện chưa có thông tin chính thức về những thay đổi liên quan đến thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Theo truyền thống, Yamaha thường bổ sung công nghệ mới cho Exciter qua mỗi lần nâng cấp.

Exciter phiên bản mới 2026 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trang bị thêm hệ thống kiểm soát lực kéo, màn hình hiển thị màu, và đặc biệt là hệ thống phanh ABS hai kênh.

Những nâng cấp này hứa hẹn sẽ tạo lợi thế giúp mẫu xe của Yamaha tăng sức cạnh tranh trước đối thủ trực tiếp là Honda Winner X.

Về vận hành, Exciter thế hệ mới được cho là vẫn sử dụng động cơ 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, đi kèm hộp số 6 cấp và ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Yamaha Exciter 2026 chạy thử trên đường phố Việt Nam hồi cuối năm ngoái.

Trên phiên bản hiện hành, khối động cơ này cho công suất khoảng 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm. Bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ có những tinh chỉnh từ Yamaha nhằm cải thiện hiệu năng đồng thời nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện tại, Yamaha Exciter 155 VVA đang được phân phối tại Việt Nam với giá dao động từ 45,8 đến 55,2 triệu đồng. Nếu được bổ sung thêm công nghệ và trang bị mới, giá bán của Exciter 2026 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ so với mức hiện tại.