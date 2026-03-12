Vì sao vàng chững giá?

Giá vàng đã tăng vọt trong cuộc chiến 12 ngày của Israel với Iran năm ngoái và sau đó mất đi mức tăng khi lệnh ngừng bắn được công bố. Nhưng, 2 tuần sau khi cuộc xung đột mới nhất bắt đầu, giá vàng hầu như không thay đổi.

Giá vàng đã tăng từ 5.296 đô la lên 5.423 đô la mỗi ounce sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2, phù hợp với nguyên tắc rằng bất ổn địa chính trị đẩy các nhà đầu tư hướng đến các tài sản “an toàn” truyền thống.

Nhưng một đợt bán tháo đã khiến giá giảm hơn 6% xuống còn 5.085 đô la vào ngày 3/3. Tuần này, khi cuộc xung đột leo thang, giá vàng đã giao dịch trong khoảng từ 5.050 đến 5.200 đô la. Giá vàng giao ngay được ghi nhận lần cuối ở mức 5.175 đô la mỗi ounce.

Giá vàng ít biến động trong một tuần qua.

Một số yếu tố có thể giải thích sự thiếu đà tăng, bao gồm đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn, theo Ross Norman, Giám đốc điều hành của trang web kim loại quý Metals Daily.

Norman nói thêm rằng giá dầu tăng có thể dẫn đến lạm phát kéo dài và lãi suất cao hơn khi các ngân hàng trung ương phải vật lộn để kiềm chế hậu quả từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn tương đối của các tài sản sinh lời như trái phiếu chính phủ so với các kim loại quý không sinh lời như vàng.

“Biến động giá vàng và bạc hiện tại có vẻ ảm đạm, nhưng có lẽ đó là cảm giác bình thường sau những biến động mạnh mẽ trong vài tháng qua,” Norman nói với CNBC qua email. Ông nói thêm rằng một số nhà đầu tư, tổ chức đã trở nên lo lắng về việc nắm giữ vàng thỏi vì nó biến động không như kỳ vọng.

Một lời giải thích khác là các cuộc xung đột gây ra làn sóng bán tháo hoảng loạn trong giới đầu tư, gây ra hiện tượng “xả hàng” khi các nhà giao dịch buộc phải bán các vị thế của họ khi giá giảm, theo Amer Halawi, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Al Ramz.

“Nếu có sự thiếu hụt thanh khoản, mọi thứ sẽ bị bán tháo cho đến khi mọi người hiểu rõ vấn đề và các tài sản phù hợp được tập trung lại,” ông nói với chương trình “Access Middle East” của CNBC hôm 10/3. “Theo truyền thống, khi có biến động mạnh, ngay cả vàng cũng giảm giá rồi lại tăng trở lại sau đó”, ông nói.

Các dự báo của ngân hàng vẫn lạc quan bất chấp sự biến động ngắn hạn. J.P. Morgan dự đoán giá sẽ đạt 6.300 đô la mỗi ounce vào cuối năm 2026, trong khi Deutsche Bank vẫn giữ mục tiêu 6.000 đô la vào cuối năm, theo các báo cáo gần đây của họ.