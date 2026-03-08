Venezuela vừa chốt giao dịch vàng thỏi 1.000 kg trị giá 163 triệu USD với Mỹ

Theo các báo cáo từ Axios, giao dịch vàng này liên quan đến việc bán từ 650 đến 1.000 kg vàng thỏi có độ tinh khiết khoảng 98%. Số vàng thỏi này sẽ được chuyển trực tiếp đến các nhà máy tinh luyện đặt tại Hoa Kỳ thay vì các thị trường truyền thống trước đây.

Với mức giá vàng hiện tại, hợp đồng có tổng giá trị từ 106 triệu đến 163 triệu USD, tương ứng với 163.000 USD/1 kg. Đây là hợp đồng khai thác khoáng sản thứ ba được ký kết giữa Mỹ và Venezuela

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum được xác định là nhân vật đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hợp đồng. Cụ thể, Ông Burgum đã trực tiếp đến Venezuela để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ và khoáng sản.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, tập đoàn Trafigura chịu trách nhiệm vận chuyển vàng và đảm bảo các quy định về giám sát. Song song với đó, chính quyền lâm thời của bà Delcy Rodríguez cũng đã công bố kế hoạch cải cách luật khai thác khoáng sản. Mục tiêu của việc cải cách này là hiện đại hóa ngành công nghiệp khai thác và thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Ngoài ra, giao dịch vàng này cũng được thực hiện song song với các thỏa thuận dầu mỏ có quy mô lớn hơn, giá trị hợp đồng vượt mức 1 tỷ đô la Mỹ.

Một giao dịch vàng đã được ký kết giữa Mỹ và Venezuela.

Chính quyền Hoa Kỳ đang khẳng định quyền kiểm soát thực tế đối với dầu khí và khoáng sản tại Venezuela. Doanh thu từ các giao dịch vàng và dầu dự kiến sẽ được dùng để tài trợ cho việc mua các sản phẩm nông nghiệp, thuốc men và thiết bị hạ tầng năng lượng từ Mỹ.

Sự thay đổi này đánh dấu việc chuyển dịch dòng tiền từ thị trường chợ đen sang hệ thống tài chính chính thống do Mỹ quản lý.

Về mặt kinh tế, thương vụ giao dịch vàng trên sẽ cung cấp cho thị trường Mỹ nguồn cung chất lượng, trong thời điểm giá vàng thế giới đang ở mức cao.

Về phía Venezuela, ngành khai thác mỏ vốn gặp nhiều khó khăn cũng sẽ có thêm nguồn lực để ổn định sản xuất.

Tuy nhiên, các động thái này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ một số chính trị gia và các nhóm tự do. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng việc Mỹ giám sát tài nguyên của Venezuela có thể gây ra tình trạng bất bình đẳng trong khu vực.

Bất chấp những tranh cãi, các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ vẫn đang bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư hàng tỷ đô la để sửa chữa hạ tầng tại quốc gia Nam Mỹ.