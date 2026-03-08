Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lynk & Co 02 nhận cọc tại Việt Nam: Cỡ Corolla Cross, dáng coupe, chung nền tảng Volvo, chạy 530km/sạc

08-03-2026 - 09:45 AM | Thị trường

Lynk & Co 02, mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam, có thể sẽ có mặt trong thời gian gần với mức giá tương đương xe xăng Nhật, Hàn cùng cỡ.

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, Lynk & Co 02 bắt đầu được nhận đặt cọc. Mẫu xe điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam sẽ về nước trong khoảng quý II năm nay. Giá bán của xe chưa được tiết lộ, song, người bán dự đoán sẽ dưới 1 tỷ đồng.

Lynk & Co 02 sắp về Việt Nam. Ảnh minh họa: Visor

Trước đó, Lynk & Co Việt Nam từng xác nhận sẽ đưa mẫu 02 về nước trong năm nay. Như vậy, trước mắt, trong năm 2026, thương hiệu Trung Quốc này sẽ bán ra 2 mẫu xe mới là 900 và 02. Trong đó, Lynk & Co 900 là SUV có kích thước lớn nhất, còn 02 lại là xe điện đầu tiên và có kích thước nhỏ gọn cho đô thị.

Lynk & Co 02 còn được biết đến với tên gọi Z20 tại thị trường nội địa, đánh dấu bước chuyển mình trong ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu khi thừa hưởng nhiều đường nét từ bản concept "The Next Day". Ngoại thất của xe tập trung vào tối ưu khí động học với cấu trúc đầu xe khép kín, tay nắm cửa dạng ẩn và đường vòm mui dốc đặc trưng của dòng coupe SUV.

Ngôn ngữ thiết kế mới của Lynk & Co hiện đại hơn, với các cụm đèn thanh mảnh. Ảnh minh họa: Visor

Thông số kỹ thuật về kích thước của Lynk & Co 02 là 4.460 x 1.845 x 1.573 mm, đi cùng chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. Chiều dài này đúng bằng Toyota Corolla Cross, song, trục cơ sở của mẫu xe Trung Quốc lớn hơn đáng kể (2.755 mm so với 2.640 mm). Xe được phát triển trên nền tảng CMA chia sẻ với Volvo XC40.

02 dùng nền tảng chung với XC40. Ảnh minh họa: Visor

Khoang nội thất được thiết kế theo xu hướng tối giản và công nghệ với điểm nhấn là màn hình trung tâm dạng treo kích thước 15,4 inch. Hệ thống hiển thị còn bao gồm cụm đồng hồ LCD 10,2 inch và màn hình HUD trên kính lái. Trải nghiệm người dùng được bổ trợ bởi hệ thống âm thanh 14 loa.

Về khả năng chuyên chở, xe sở hữu khoang hành lý tiêu chuẩn 450 lít, có thể mở rộng lên 1.410 lít khi gập hàng ghế sau, cùng hệ thống ngăn chứa đồ thông minh lên tới 36 vị trí khác nhau.

Nội thất xe tối giản với 2 màn hình lớn. Ảnh minh họa: Visor

Về khả năng vận hành, phiên bản bán tại Trung Quốc được trang bị một động cơ điện đặt tại trục sau, sản sinh công suất tối đa 250 kW (tương đương 335 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 373 Nm. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,3 giây.

Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 62 kWh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 4,5C với công suất sạc DC có thể đạt ngưỡng gần 300 kW. Theo công bố của hãng, thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 15 phút, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC.

Đáng chú ý, nhờ thân xe thanh mảnh, mẫu xe này đạt hệ số cản gió chỉ 0,25 Cd. Chỉ số khí động học thấp là yếu tố then chốt giúp xe giảm thiểu lực cản vận hành, từ đó tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài quãng đường di chuyển.

Một số hình ảnh khác của Lynk & Co 02:

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

