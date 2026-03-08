Honda ra mắt phiên bản Air Blade siêu giới hạn, chỉ 2000 chiếc tại Việt Nam

Mới đây, phiên bản đặc biệt của Honda Air Blade 125 lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom được giới thiệu, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hãng hoạt động tại Việt Nam. Thay vì những phối màu quen thuộc, phiên bản đặc biệt lần này là sự kết hợp đầy ấn tượng giữa Honda và thế giới siêu anh hùng. Phiên bản Spider-Man thu hút mọi ánh nhìn với tông màu đỏ chủ đạo phối cùng các mảng xanh và đen mạnh mẽ. Biểu tượng mạng nhện và logo Người Nhện đặc trưng được bố trí vô cùng tinh tế ở yếm trước và dọc hai bên thân xe.

Trái ngược lại, phiên bản Venom mang đến một vẻ ngoài đầy bí ẩn và hầm hố với nền sơn đen tuyền. Các chi tiết tem trắng và đỏ được vuốt sắc lẹm giúp làm nổi bật đồ họa nhân vật đầy quyền lực, tạo nên một tổng thể cực kỳ bắt mắt dù sử dụng tông màu tối. Dù khoác lên mình "lớp áo" hoàn toàn mới, cả hai chiếc xe vẫn giữ trọn vẹn nét thể thao, góc cạnh quen thuộc của dòng Air Blade cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED sắc sảo hiện đại.

Sức hút của phiên bản Marvel không chỉ nằm ở lớp decal ấn tượng mà còn đến từ độ hiếm của nó. Honda cho biết sẽ chỉ có đúng 2.000 chiếc cho mỗi phiên bản Spider-Man và Venom được tung ra thị trường. Những khách hàng đam mê có thể nhanh tay đặt trước ngay qua ứng dụng My Honda+ bắt đầu từ ngày 7/3.

Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay người dùng vào ngày 24/4/2026. Mặc dù mức giá bán chính thức vẫn đang được giữ kín, nhưng sức nóng của mẫu xe này đã tăng lên đáng kể khi hãng công bố mỗi chủ nhân tương lai sẽ được tặng kèm một bộ thảm để chân và áo khoác thời trang mang đậm dấu ấn của nhân vật mà mình đã lựa chọn.

Bên dưới diện mạo siêu anh hùng rực rỡ, xe vẫn kế thừa trọn vẹn khối động cơ eSP 125cc xilanh đơn làm mát bằng dung dịch vô cùng bền bỉ của thế hệ hiện tại. Khối động cơ này sản sinh công suất 11,3 mã lực và mô men xoắn cực đại 11,7 Nm, kết hợp hoàn hảo cùng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong phố.

Trải nghiệm người dùng tiếp tục được đảm bảo với hệ thống khóa thông minh Smart Key tiên tiến giúp định vị và mở khóa từ xa, cổng sạc USB tiện lợi ở khoang trước và cốp chứa đồ rộng rãi 23,2 lít chứa vừa mũ bảo hiểm nửa đầu. Về mặt an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh đĩa trước tích hợp công nghệ CBS và phanh tang trống phía sau, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng đô thị.