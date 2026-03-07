Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Honda bán 40 triệu xe máy cho người Việt sau 30 năm, mở 3 nhà máy công suất gần 3 triệu xe/năm, nội địa hóa vượt 96%

07-03-2026 - 11:56 AM | Thị trường

Trong khi đó, nhà máy ô tô của Honda tại Việt Nam có công suất 35.000 xe/năm.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động của Honda Việt Nam tại thị trường Việt Nam. Theo doanh nghiệp, trong ba thập kỷ qua, Honda Việt Nam đã đồng hành cùng sự phát triển của thị trường giao thông cá nhân trong nước, đồng thời mở rộng sang nhiều lĩnh vực như sản xuất ô tô, đào tạo an toàn giao thông và các hoạt động xã hội.

Ở mảng xe máy, Honda Việt Nam cho biết đã cung cấp hơn 40 triệu xe tới khách hàng trong nước kể từ khi bắt đầu hoạt động. Hiện doanh nghiệp vận hành ba nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất khoảng 2,75 triệu xe mỗi năm. Tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm xe máy Honda tại Việt Nam đã vượt 96%, góp phần hình thành mạng lưới cung ứng và sản xuất trong nước.

Honda bán 40 triệu xe máy cho người Việt sau 30 năm, mở 3 nhà máy công suất gần 3 triệu xe/năm, nội địa hóa vượt 96%- Ảnh 1.

Mẫu xe máy điện Honda CUV e:.

Danh mục sản phẩm xe máy của Honda tại Việt Nam hiện bao gồm nhiều phân khúc, từ xe số, xe tay ga đến xe côn tay và các dòng xe điện. Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ mới đã được tích hợp trên các mẫu xe như hệ thống phanh ABS, khóa thông minh Smart Key, động cơ eSP+ 4 van hay nền tảng kết nối Honda RoadSync.

Song song với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, Honda Việt Nam cũng bắt đầu mở rộng sang xe máy điện với một số mẫu như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3. Doanh nghiệp cho biết các dòng xe máy Honda tại Việt Nam đang hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Honda Việt Nam cũng giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu Honda Air Blade 125 hợp tác cùng Marvel Entertainment. Hai phiên bản thiết kế lấy cảm hứng từ các nhân vật Spider-Man và Venom được sản xuất với số lượng 4.000 xe trên toàn quốc.

Honda bán 40 triệu xe máy cho người Việt sau 30 năm, mở 3 nhà máy công suất gần 3 triệu xe/năm, nội địa hóa vượt 96%- Ảnh 2.

Honda bán 40 triệu xe máy cho người Việt sau 30 năm, mở 3 nhà máy công suất gần 3 triệu xe/năm, nội địa hóa vượt 96%- Ảnh 3.

Honda AirBlade phiên bản giới hạn vừa ra mắt.

Trong khi đó, nhà máy ô tô Honda tại Việt Nam có công suất khoảng 35.000 xe mỗi năm, sản xuất các mẫu xe phục vụ thị trường nội địa.

Một số mẫu xe chủ lực của hãng như Honda CR-V và Honda City hiện được lắp ráp trong nước. Honda Việt Nam cũng đã mở rộng danh mục ô tô hybrid với các mẫu Honda CR-V e:HEV, Honda Civic e:HEV và Honda HR-V e:HEV. Trong đó, phiên bản CR-V e:HEV được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2026, trở thành mẫu xe hybrid đầu tiên của Honda được sản xuất trong nước.

Song song với hoạt động sản xuất, Honda Việt Nam cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Một số sáng kiến được thực hiện tại các nhà máy như hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất khoảng 8 MWp tại các cơ sở sản xuất ở Phú Thọ và Ninh Bình, cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất.

Honda bán 40 triệu xe máy cho người Việt sau 30 năm, mở 3 nhà máy công suất gần 3 triệu xe/năm, nội địa hóa vượt 96%- Ảnh 4.

An toàn giao thông cũng được xem là một trong những trọng tâm hoạt động của Honda Việt Nam. Theo doanh nghiệp, mỗi năm các chương trình đào tạo an toàn giao thông do hãng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp cận hơn 27 triệu người.

Từ năm 2018, Honda Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đã triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Tổng cộng hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% trước năm 2018 lên khoảng 85% vào năm 2025.

Đức Nam

