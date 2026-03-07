Haval H6 giảm giá kỷ lục còn 685 triệu đồng tại đại lý: Xe hybrid ngang cỡ CR-V, nhiều công nghệ, nhưng rẻ hơn cả phân khúc dưới

Haval H6 giảm giá còn rẻ hơn cả phân khúc B

Theo thông tin từ một đại lý Haval tại Hà Nội, mẫu H6 đang được giảm giá mạnh. Giá thực tế của Haval H6 tham khảo tại đại lý này là 685 triệu đồng. Giá niêm yết là 840 triệu đồng. Người mua phải đánh đổi bằng xe có năm sản xuất 2023.

Haval H6 đang có giá thấp kỷ lục tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Thực tế, giá ban đầu của H6 khi mới ra mắt lên tới 1,096 tỷ đồng. Sau đó, giá giảm dần xuống 986 triệu và chỉ còn 840 triệu đồng.

Haval H6 là xe hybrid có kích thước tương đương Honda CR-V. Mặc dù vậy, giá bán thực tế của mẫu xe này thậm chí còn thấp hơn cả HR-V ở phân khúc dưới. Giá niêm yết của HR-V từ 699 triệu đồng cho bản thấp nhất và 869 triệu đồng cho bản cao nhất.

H6 thuộc phân khúc C, ngang cỡ CR-V. Ảnh: Đại lý

Haval H6 có gì?

Từ khi ra mắt Việt Nam đến nay, Haval H6 vẫn chưa có thay đổi nào ở thiết kế. Trang bị ngoại thất đáng chú ý có đèn LED ma trận và dải LED chạy dài phía sau.

Thiết kế xe vẫn hiện đại dù chưa có bản nâng cấp ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tiện ích trong xe khá hiện đại khi so trong phân khúc. Xe được trang bị màn hình đa thông tin 10,25 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và dàn âm thanh 8 loa tích hợp công nghệ DTS. Các tính năng tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, núm xoay chuyển số, phanh đỗ điện tử, sạc không dây và cửa sổ trời lớn.

Tiện ích bên trong không thua kém các đối thủ. Ảnh: Đại lý

H6 hiện là mẫu xe sở hữu hệ truyền động hybrid tại thị trường Việt Nam với tổng công suất đạt 243 mã lực. Đây là thông số công suất cao nhất trong phân khúc C tính đến thời điểm hiện tại, cao hơn hẳn so với CR-V. Bên cạnh sức mạnh động cơ, mẫu xe này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khá tiết kiệm là 5,2 lít/100 km.

Khả năng hỗ trợ người lái trên Haval H6 dựa trên gói công nghệ ADAS với 20 tính năng. Các tính năng tiêu biểu bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, tránh xe thông minh và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, gói an toàn này còn tích hợp camera toàn cảnh, tính năng chống tăng tốc ngoài ý muốn, cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe ghép dọc và ghép ngang tự động.