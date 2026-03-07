Apple, Samsung nhìn đây mà học tập: HONOR ra mắt tại Việt Nam mẫu smartphone pin 7.000 mAh nhưng mỏng đúng 7,5 mm

HONOR vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone X8d tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý khi kết hợp viên pin dung lượng lớn 7.000mAh với thiết kế mỏng 7,5mm - mức được hãng cho là mỏng nhất trong phân khúc smartphone pin lớn hiện nay. Bên cạnh đó, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước IP65 và chứng nhận độ bền 5 sao từ tổ chức kiểm định SGS.

HONOR X8d được trang bị viên pin 7.000mAh nhưng vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ với trọng lượng 188g. Theo công bố từ hãng, thiết bị có thể hoạt động tới 52 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng và xem video liên tục khoảng 31 giờ chỉ với một lần sạc.

Pin được tối ưu thông qua hệ thống quản lý năng lượng giúp duy trì hiệu suất trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 45°C, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W.

Thiết bị đạt chứng nhận 5 sao từ SGS cho khả năng chống rơi ở độ cao tới 2 mét. Chuẩn kháng nước IP65 giúp máy có thể chịu được tia nước áp lực cao hoặc các tình huống tiếp xúc với nước trong sinh hoạt hàng ngày. Màn hình cũng được tích hợp công nghệ Wet-Hand Touch Enhancement, cho phép thao tác cảm ứng ngay cả khi tay ướt hoặc dính dầu.

Một điểm nhấn khác trên thiết bị là nút AI vật lý Smart AI Button 2.0 đặt ở cạnh máy, cho phép truy cập nhanh các ứng dụng và công cụ trí tuệ nhân tạo. Hệ thống AI trên máy hỗ trợ nhiều tính năng như lưu nhanh nội dung trên màn hình, tìm và điều chỉnh cài đặt bằng giọng nói, dịch thuật, ghi chú hoặc tóm tắt nội dung. Máy chạy trên nền tảng MagicOS 10 dựa trên Android 16 và tích hợp trợ lý Google Gemini.

Về camera, HONOR X8d được trang bị cảm biến chính 108MP với khả năng zoom 3x. Hệ thống xử lý ảnh AI đi kèm cho phép xóa vật thể, tách nền chủ thể, sửa ảnh mắt nhắm hoặc nâng cấp chất lượng ảnh cũ. Thiết bị cũng hỗ trợ chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng thông qua HONOR Connect, cho phép truyền ảnh và video sang các thiết bị chạy hệ điều hành iOS.

HONOR X8d sở hữu màn hình OLED 6,77 inch, hỗ trợ 1,07 tỷ màu, tần số quét 120Hz và độ sáng HDR tối đa 3.000 nits. Công nghệ PWM Dimming 3.840Hz giúp giảm nhấp nháy và hạn chế mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Về cấu hình, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, RAM 8GB có thể mở rộng thêm 8GB RAM ảo và bộ nhớ trong tối đa 256GB.

Ông Phong Lê, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam cho biết HONOR X8d là sản phẩm chiến lược của hãng trong phân khúc tầm trung năm 2026, hướng tới nhóm người dùng cần thiết bị bền bỉ, pin lớn và mức giá cạnh tranh.

Tại Việt Nam, HONOR X8d được bán với ba màu gồm Xanh Thiên Vân, Xám Nguyệt Quang và Đen Huyền Bí, giá niêm yết từ 8,09 triệu đồng cho hai phiên bản bộ nhớ 8GB/128GB và 8GB/256GB. Sản phẩm sẽ được phân phối tại nhiều hệ thống bán lẻ và các sàn thương mại điện tử từ ngày 7/3.

Trong giai đoạn mở bán đến hết 31/3/2026, khách hàng được giảm 300.000 đồng cùng một số ưu đãi khác như hỗ trợ lên đời hoặc chương trình trả góp 0% lãi suất.

Theo HONOR, xu hướng tiêu dùng smartphone đang có sự thay đổi trong vài năm gần đây. Thay vì nâng cấp thiết bị mỗi năm, nhiều người dùng có xu hướng giữ điện thoại lâu hơn và ưu tiên các yếu tố như độ bền, pin lớn hay khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài. Báo cáo của GSMA tổng hợp dữ liệu từ IDC và Gartner cho thấy chu kỳ thay mới smartphone toàn cầu đã kéo dài lên khoảng 3–3,5 năm, thậm chí ở một số thị trường phát triển có thể vượt 40 tháng. Trong bối cảnh đó, HONOR định hướng phát triển các dòng smartphone tập trung vào độ bền và thời lượng sử dụng.



