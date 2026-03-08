CellphoneS mở bán sớm Galaxy S26 Series cho gần 3,000 khách hàng đặt trước

CellphoneS ghi nhận gần 3,000 đơn đặt trước Galaxy S26 series, tăng trưởng gần 40% so với thế hệ trước. Theo thị hiếu người dùng Việt Nam phần lớn đều chọn sản phẩm cao cấp nhất, nên Galaxy S26 Ultra vẫn là thiết bị được nhiều khách hàng chọn lựa, chiếm đến gần 90% tổng số lượng đặt cọc.

Năm nay bản dung lượng 512GB chiếm 60% tổng số lượng đơn hàng bản Ultra. Sau khi áp dụng ưu đãi, Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB có giá chỉ 29 triệu, được đánh giá là mức giá cạnh tranh. Với mức chênh chỉ 2 triệu đồng so với bản 256GB, đây được xem là phiên bản dễ tiếp cận và có tỷ lệ chốt đơn cao nhất.

Galaxy S26 series năm nay có 4 màu sắc đa dạng để chọn lựa. Riêng màu màu Tím Cobalt được phần lớn khách hàng đặt trước tại CellphoneS, các màu Đen - Trắng - Xanh Sky Blue có tỉ lệ khá tương đồng.

Khách hàng khi mua trực tiếp Galaxy S26 series được ưu đãi giảm đến 6 triệu, trợ giá 5 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời. CellphoneS cũng ưu đãi giảm thêm 1 triệu cho khách hàng thanh toán qua thẻ, bảo hành VIP 1 đổi 1 trong 12 tháng và tặng SIM Data Vinaphone 500GB/tháng trong 12 tháng. Ngoài ra còn giảm thêm lên đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da Samsung chính hãng, ốp lưng chống sốc, dán cường lực cao cấp bảo vệ, tai nghe, đồng hồ, … trong hệ sinh thái Samsung.

Hệ thống giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 500,000đ khi thu cũ lên đời cho thành viên SMember và S-Student. Đặc biệt, chính sách ưu đãi trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu.

Nhiều khách hàng chia sẻ, Galaxy S26 series khi cầm trực tiếp trên tay mang đến cảm giác mỏng nhẹ so với hình ảnh, loạt tính năng Galaxy AI được nâng cấp như: chỉnh sửa và định hình nội dung hình ảnh bằng câu lệnh, khoanh tròn nhận dạng và tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc, … Đặc biệt Galaxy S26 Ultra tiên phong tính năng Màn hình chống nhìn trộm chủ động trên điện thoại hữu ích.

Điểm nổi bật khi khách hàng đặt mua Galaxy S26 series tại CellphoneS là chương trình thu cũ đổi mới. Các sản phẩm cũ được định giá thu máy cũ tốt so với thị trường, cũng như mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Ngoài ra tại CellphoneS còn triển khai thêm chương trình "Mua trước hôm nay – Thu cũ ngày mai – Lên đời không chờ đợi" nhằm giảm thời gian chờ chuyển đổi dữ liệu tại cửa hàng, khách hàng có nhiều dữ liệu quan trọng có thể đồng bộ dữ liệu tại nhà.

Trong tổng số khách hàng tham gia thu cũ lên đời lên đời Galaxy S26 series, tỉ lệ khách hàng bán cũ là thiết bị Samsung chiếm khoảng 76%. Có thể thấy chu kỳ nâng cấp dòng đời máy cao cấp của người dùng ngày càng rút ngắn hơn, thay vì 2 - 3 năm nâng cấp máy mới, với chương trình Thu cũ tại CellphoneS thì khách hàng sử dụng máy gần 1 năm có thể đổi mới và bù thêm chi phí tiết kiệm hơn.

Hiện bộ ba điện thoại Samsung Galaxy S26 series được hệ thống trưng bày tại khu vực bàn trải nghiệm, khách hàng có thể đến các cửa hàng CellphoneS để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Bên cạnh điện thoại Samsung, CellphoneS cũng mở bán tai nghe chống ồn Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro. Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 10% khi mua cùng Galaxy S26 series và tặng kèm ốp lưng Buds Cover.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng.

Hệ thống tự tin mang đến khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện tai nghe, đồng hồ, robot hút bụi, máy lọc không khí … thuộc hệ sinh thái Samsung.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc có thể tới trực tiếp hơn 170 cửa hàng CellphoneS toàn quốc.