Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguồn gốc của gần 30kg vàng tinh khiết vừa được tỉnh Hà Tĩnh rao bán có từ đâu?

06-03-2026 - 11:29 AM | Thị trường

Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết (Au) được thu giữ từ các vụ buôn lậu , trị giá hơn 142 tỉ đồng.

Sáng 6-3, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram (gần 30 kg), với giá bán hơn 142 tỉ đồng.

Nguồn gốc của gần 30kg vàng tính khiết vừa được tỉnh Hà Tĩnh rao bán có từ đâu? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ

Số tài sản trên được Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh bán theo hình thức niêm yết công khai.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Tài chính cũng thông tin số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu bị phát hiện, xử lý trước đó và đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định.

Văn phòng sở chủ trì, phối hợp Phòng Giá và Công sản tổ chức niêm yết giá tại trụ sở cơ quan, đăng tải thông tin về tài sản trên trang thông tin điện tử về tài sản công.

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo địa điểm, thời hạn xem tài sản niêm yết giá tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (địa chỉ số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 11-3-2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11-3-2026. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ: số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào 8 giờ 30 phút ngày 12-3-2026 tại Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Vĩnh Gia

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá xăng dầu toàn cầu tăng 3%, lợi nhuận lọc dầu tại một nước Đông Nam Á chạm đỉnh - là quốc gia xuất khẩu 2,3 tỷ USD xăng dầu sang Việt Nam

Giá xăng dầu toàn cầu tăng 3%, lợi nhuận lọc dầu tại một nước Đông Nam Á chạm đỉnh - là quốc gia xuất khẩu 2,3 tỷ USD xăng dầu sang Việt Nam Nổi bật

Một quốc gia BRICS sắp cạn kho dự trữ dầu thô, Nga tuyên bố: 9,5 triệu thùng dầu đang rất sẵn sàng

Một quốc gia BRICS sắp cạn kho dự trữ dầu thô, Nga tuyên bố: 9,5 triệu thùng dầu đang rất sẵn sàng Nổi bật

Loạt xe chạy 100km chưa hết 100.000 đồng tiền đổ xăng tại Việt Nam: Có SUV tiết kiệm xăng hơn cả xe máy

Loạt xe chạy 100km chưa hết 100.000 đồng tiền đổ xăng tại Việt Nam: Có SUV tiết kiệm xăng hơn cả xe máy

10:45 , 06/03/2026
Những ‘điểm nghẽn’ cần lời giải khi tỷ phú Trần Bá Dương làm ô tô thương hiệu riêng

Những ‘điểm nghẽn’ cần lời giải khi tỷ phú Trần Bá Dương làm ô tô thương hiệu riêng

10:03 , 06/03/2026
Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn

10:01 , 06/03/2026
Giá bạc giảm sáng ngày 6/3

Giá bạc giảm sáng ngày 6/3

09:43 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên