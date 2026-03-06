Loạt xe chạy 100km chưa hết 100.000 đồng tiền đổ xăng tại Việt Nam: Có SUV tiết kiệm xăng hơn cả xe máy

Giá xăng RON 95 tại Việt Nam vừa được điều chỉnh tăng lên mức 22.340 đồng/lít. Với mức giá này, để chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100 km dưới 100.000 đồng, chiếc xe cần có mức tiêu thụ nhiên liệu không quá khoảng 4,48 lít/100 km.

Trên thực tế, số mẫu xe đạt ngưỡng này tại Việt Nam không nhiều và phần lớn thuộc nhóm hybrid hoặc plug-in hybrid, nhờ khả năng tận dụng mô-tơ điện để giảm lượng xăng tiêu thụ. Dưới đây là một số mẫu xe đang bán trên thị trường có thể đạt mức chi phí nhiên liệu dưới 100.000 đồng cho mỗi 100 km.

Toyota Yaris Cross HEV

Mẫu SUV cỡ B của Toyota hiện là một trong những cái tên tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường. Phiên bản hybrid sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho mức tiêu thụ trung bình khoảng 3,8L/100 km.

Nếu tính theo giá xăng 22.340 đồng/lít, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100 km của mẫu xe này vào khoảng 85.000 đồng.

Toyota Camry HEV

Dù thuộc phân khúc sedan hạng D, Camry hybrid vẫn duy trì mức tiêu hao khá thấp. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5L của Toyota, với mức tiêu thụ trung bình khoảng 4,2 lít/100 km. Tính theo giá xăng hiện tại, người dùng chỉ cần khoảng 93.800 đồng để di chuyển 100 km.

Honda HR-V e:HEV RS

Mẫu SUV cỡ B của Honda được trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe khoảng 4,44 lít/100 km.

Với mức tiêu hao này, chi phí xăng cho 100 km vào khoảng 99.200 đồng, vẫn nằm trong ngưỡng dưới 100.000 đồng.

Suzuki Swift

Hatchback cỡ nhỏ của Suzuki cũng là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu đáng chú ý. Nhờ trọng lượng nhẹ cùng hệ thống mild-hybrid, xe có mức tiêu thụ trung bình khoảng 4,26 lít/100 km. Với mức giá xăng hiện nay, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100 km rơi vào khoảng 95.000 đồng.

BYD Seal 5

Đại diện đến từ thương hiệu Trung Quốc BYD sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid DM-i, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu sedan này khoảng 3,8 lít/100 km khi vận hành ở chế độ hybrid, tương đương chi phí khoảng 85.000 đồng cho 100 km. Xe còn có thể chạy thuần điện hàng chục km khi pin được sạc đầy.

BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 (phiên bản hybrid cắm sạc DM-i) có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 1,1 lít xăng/100 km khi pin đầy. Ở điều kiện vận hành hỗn hợp thông thường (không sạc thường xuyên), xe tiêu thụ khoảng 3,5 – 4,7 lít/100 km. Ngoài ra, xe có thể đi được khoảng 100 km ở chế độ thuần điện.

Nếu tính theo giá xăng 22.340 đồng/lít, khi pin đầy và xe chỉ tiêu thụ khoảng 1,1L/100 km, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100 km chỉ vào khoảng 24.500 đồng. Trong khi đó, ở mức tiêu thụ 3,5 lít/100 km, người dùng cần khoảng 78.000 đồng tiền xăng cho cùng quãng đường.

Trong trường hợp sạc đầy pin và vận hành hoàn toàn ở chế độ thuần điện, chi phí cho 100 km sẽ chủ yếu là tiền điện. Với dung lượng pin khoảng 18,3 kWh, chi phí sạc đầy pin theo giá điện sinh hoạt phổ biến hiện nay vào khoảng 40.000 – 60.000 đồng, tương đương mức chi phí di chuyển thấp hơn đáng kể so với việc sử dụng xăng.

Lynk & Co 08

Mẫu SUV đến từ thương hiệu Lynk & Co sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố, mức tiêu thụ kết hợp theo chuẩn WLTC của xe chỉ khoảng 0,9 – 1,2 lít/100 km khi pin được sạc đầy.

Nếu tính theo giá xăng 22.340 đồng/lít, chi phí nhiên liệu cho 100 km trong điều kiện pin đầy chỉ khoảng 20.000 – 26.800 đồng.

Trong trường hợp pin cạn và xe vận hành như một mẫu hybrid thông thường, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,5 lít/100 km, tương đương chi phí khoảng 145.000 đồng cho 100 km.

Jaecoo J7 SHS

Một mẫu SUV plug-in hybrid khác cũng đang được chú ý là Jaecoo J7 SHS. Theo công bố và các bài kiểm định WLTP/đăng kiểm, phiên bản PHEV của mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 0,52 – 1 lít/100 km khi pin được sạc đầy.

Nếu tính theo giá xăng 22.340 đồng/lít, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100 km chỉ khoảng 11.600 – 22.340 đồng.

Ngoài ra, Jaecoo J7 SHS còn có thể di chuyển thuần điện khoảng 100 – 106 km, giúp người dùng gần như không phải sử dụng xăng cho quãng đường này nếu pin được sạc đầy.

Kia Sorento PHEV

Một mẫu xe đáng chú ý khác là Kia Sorento PHEV. Theo các thông tin dự báo cho phiên bản 2026, mẫu SUV cỡ D này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp khi pin được sạc đầy. Nếu tính theo giá xăng 22.340 đồng/lít, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100 km vào khoảng 44.700 đồng.

Ngoài ra, Sorento PHEV còn cho phép di chuyển thuần điện khoảng 50 – 70 km, đồng nghĩa người dùng có thể không cần sử dụng xăng cho quãng đường này nếu pin được sạc đầy. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành trong các chuyến đi ngắn hàng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị.