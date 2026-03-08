Xung đột leo thang, Nga khẳng định chắc nịch: 'dầu Nga vẫn đắt hàng và chúng tôi là nhà cung cấp đáng tin cậy nhất'

Điện Kremlin cho biết nhu cầu đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga đang gia tăng đáng kể trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết xung đột tại Iran đã khiến nhiều quốc gia tìm kiếm các nguồn cung thay thế, trong đó năng lượng của Nga đang trở thành lựa chọn đáng chú ý.

“Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể nhu cầu đối với các nguồn năng lượng của Nga trong bối cảnh chiến sự Iran. Nga vẫn là nhà cung cấp đáng tin cậy cả dầu mỏ lẫn khí đốt, bao gồm khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng LNG”, ông Peskov nói với báo giới.

Theo đại diện Điện Kremlin, Mátxcơva vẫn có đủ năng lực để thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký kết và đảm bảo dòng chảy năng lượng ổn định cho các đối tác quốc tế.

Cuộc xung đột ở Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ hai, trong khi hoạt động vận tải năng lượng qua Eo biển Hormuz gần như bị tê liệt. Tuyến hàng hải này được xem là một trong những điểm trung chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Sự gián đoạn tại Hormuz đã khiến nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu phải gấp rút tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế để đảm bảo an ninh năng lượng. Trong bối cảnh đó, Nga được cho là có thể hưởng lợi từ những biến động mới trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Một yếu tố khác góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với dầu Nga là quyết định gần đây của Bộ Tài chính Mỹ, khi cơ quan này cấp quyền miễn trừ 30 ngày cho Ấn Độ để mua số dầu Nga đang bị mắc kẹt ngoài khơi. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng Washington gây sức ép và áp các biện pháp thuế nhằm khuyến khích New Delhi giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Trong khi đó, các quốc gia sản xuất năng lượng ở vùng Vịnh cảnh báo rằng thị trường có thể đối mặt với cú sốc nguồn cung nghiêm trọng hơn nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Bộ trưởng Năng lượng của Qatar, Saad al-Kaabi, cho biết nhiều nhà xuất khẩu dầu khí trong khu vực có thể buộc phải tạm dừng giao hàng nếu chiến sự leo thang. Theo ông, Qatar đã tạm ngừng sản xuất tại một số cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Iran thực hiện nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel.

Qatar hiện là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, với sản lượng chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng thị trường năng lượng tại châu Âu và châu Á.

Ông al-Kaabi cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài vài tuần, giá dầu có thể tăng lên tới 150 USD/thùng, trong khi giá khí đốt có thể đạt khoảng 40 USD cho mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh.

“Giá năng lượng sẽ tăng trên toàn cầu. Một số sản phẩm có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt, kéo theo phản ứng dây chuyền khiến nhiều nhà máy không thể duy trì hoạt động”, ông nói.

Ngay cả khi chiến sự kết thúc ngay lập tức, các chuyên gia cho rằng ngành năng lượng Qatar vẫn cần từ vài tuần đến vài tháng để khôi phục hoàn toàn chu kỳ xuất khẩu bình thường.

Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu đã phản ứng mạnh trước các rủi ro địa chính trị. Giá dầu thô chuẩn Mỹ tăng hơn 12%, lên khoảng 90,9 USD/thùng, trong khi dầu Brent crude tiến sát mức 92,7 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 4/2024.