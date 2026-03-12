Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ áp thuế sơ bộ một mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam lên tới 130%

12-03-2026 - 20:35 PM | Thị trường

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam lên tới 130%.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam lên tới 130%

DOC đã lựa chọn 1 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc, trong đó tổng số công ty liên kết có liên quan đến doanh nghiệp này là 10 công ty.

Theo đó, công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết thuộc Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Hưng Yên… có mức thuế chống bán phá giá là 121,97%.

Các công ty còn lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam sản xuất sản phẩm này sẽ bị áp mức thuế là 130,77%.

Mỹ áp thuế với hàng Việt Nam cao hơn Bulgaria và Ai Cập

Theo Cục Phòng vệ thương mại, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện đang khá cao. Mức thuế này cao hơn mức thuế sơ bộ đối với hàng xuất khẩu từ Bulgaria (52,80%) và Ai Cập (34,20% - 52,73%) cùng bị điều tra.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực và hợp tác tích cực để giảm thiểu mức thuế chống bán phá giá trong kết luận cuối cùng.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận chống bán phá giá sơ bộ, DOC có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7-2026.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kết luận sơ bộ của DOC và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

Theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

Doanh nghiệp cần phối hợp tích cực với Cục Phòng vệ thương mại trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Theo Thuỳ Linh

Người Lao Động

